ÖTV matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak - Son Dakika
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ÖTV matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak

24.11.2022 10:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesiyle en çok satan modellerden Fiat Egea'nın fiyatı 402 bin 900 TL'den 355 bin 500 TL'ye, Renault Clio'nun fiyatı 448 bin TL'den 373 bin 300 TL'ye, Hyundai i20'nin fiyatı 437 bin TL'den 364 bin 100 TL'ye düşecek.

Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri artırıldı. Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK

ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Yeni matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin yeni fiyatı

600 BİN TL OLAN ARAÇ, 557 BİN LİRAYA DÜŞECEK

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor. Yeni ÖTV matrah güncellemesi ile birlikte, 400 bin TL olan bir otomobilin fiyatı 354 bin TL'ye kadar düşecek. 450 bin TL olan bir otomobil 375 bin TL'ye, 500 bin TL olan bir otomobil 444 bin TL'ye ve 600 bin TL olan bir otomobil 557 bin TL'ye inecek.

Yeni matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin yeni fiyatı

İşte en çok satan bazı modellerin fiyat değişimleri:

Fiat Egea:

  • Eski fiyat: 402 bin 900 TL
  • Yeni fiyat 355 bin 500 TL

Renault Clio

  • Eski fiyat: 448 bin TL
  • Yeni fiyat: 373 bin 300 TL

Hyundai i20

  • Eski fiyat: 437 bin TL
  • Yeni fiyat: 364 bin 100 TL
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: bu fiyatı düsecek diye haber yaptiginiz otomobilciklerin yuzune bakan yok bir çok ülkelerde.ÇÖP Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi ÖTV matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖTV matrah düzenlemesi ile en çok satan 3 otomobil modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak - Son Dakika
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