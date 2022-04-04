Mersin'de "yenidünya" hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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Mersin'de "yenidünya" hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den alıcı buldu

04.04.2022 12:21

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Mersin'de örtü altında turfanda yenidünya meyvesinin ilk hasadı gerçekleştirildi. İlk hasadın kilogramı temsili olarak 200 TL'den satıldı.

Her mevsim olduğu gibi turfanda da örtü altından sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Mersin'in Erdemli ilçesinde erik ile kayısı çağlasından sonra Malta veya sarıkız olarak da bilinen "yenidünya" meyvesinin ilk hasadı yapıldı. Üretici Halit Taner'in serasında 12 yıldır yetiştirdiği ağaçlardan sararan yeni dünya meyveleri tek tek toplandı. Ürünler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere alıcılara ulaştırılmak üzere 250 gramlık paketlere konularak hazır hale getirildi. Türkiye'de ilk yenidünya hasadı olması nedeniyle, toplanan ürünler temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu. Nisan ayı sonuna doğru örtü altındaki hasadın biteceği, ardından açık bahçelerdeki ürünlere geçileceği kaydedildi.

Örtü altında 'yenidünya' hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den satıldı

"İLK HASADIMIZI YAPTIK"

15 yıldır çiftçilik yaptığını anımsatan Halit Taner, "Bu gördüğünüz serada örtü altı yenidünya, malta eriği üretimi yapıyorum. Ağaçlarımız yaklaşık 12 yaşlarında. Şimdi ilk hasadımızı yaptık, bu turfanda oluyor. Şu anda hiçbir yerde meyve yok. Bu Türkiye'nin ilk meyvesi" dedi.

Örtü altında 'yenidünya' hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den satıldı

Bu yıl kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle hasadın geciktiğini aktaran Taner, "Hava şartları çok fena geçti, fevkalade bir mart ayı yaşadık. Tüm Türkiye'de, dünyada. Onun için az daha gecikme oldu. Geçmiş yıllarda 3-5 gün daha erken oluyordu. Hava şartları ve iklimle yakından ilgili bir olay. Her ne kadar serada olsa da iklimle ilgili bir olay. Ama yine de burada ilk defa bu hasadı yapabildik şükürler olsun. Ürün kalitemiz iyi, gittikçe de iyileşir. Tabi ilk turfandalar belki biraz daha az olabilir ama gittikçe hem kalite artar hem tonaj artar. Nisanın 20'sine kadar iş biter, seranın içinde. Ondan sonra açıklarımız başlar" şeklinde konuştu.

Örtü altında 'yenidünya' hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den satıldı

"200 LİRA TEMSİLİ FİYATLA ALDIK"

İlk ürünü satın alan İbrahim Damar ise, "Üreticimizden bu senenin ilk yenidünyasını aldık. Ürünümüzü topladık ambalajladık. Piyasası belli değil ilk çıkan turfanda meyvedir. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok, ilk toplamayı biz yaptık. 200 lira temsili fiyatıyla aldık. Piyasası gün geçtikçe yani meyve arttıkça piyasası o zamana kadar oturmuş olur. Yani kesin bir fiyat yok ortada" ifadelerini kullandı.

Örtü altında 'yenidünya' hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den satıldı
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Türk Lirası, Türkiye, Mersin, Malta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'yenidünya' hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de "yenidünya" hasadı başladı! İlk ürünün kilosu 200 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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