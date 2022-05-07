Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor! - Son Dakika

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye'de erik yetiştirilen önemli merkezlerden birinin Mut olduğuna dikkat çekerek, "Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Bu yıl 30 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"50 LİRADAN SATIŞLAR BAŞLADI"

Erik hasadı sezonuna iyi başladıklarını söyleyen Bayır, "İlçenin sahip olduğu iklimsel özellikten dolayı kaliteli ürün hasat ediliyor. Açık alandaki erikte 50 liradan satışlar başladı" diye konuştu.

"ÜRETİCİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR"

Mut'ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğüne dikkat çeken Bayır, "Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

"KALİTELİ ÜRETİMİN ÖDÜLÜNÜ FAZLASIYLA ALMAKTAYIZ"

Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise "Kaliteli erik üretiminin ödülünü fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur" şeklinde konuştular.