Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor! - Son Dakika
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Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!

07.05.2022 17:13

Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden olan Mersin'in Mut ilçesinde turfanda erik üreticisi mutlu. Üreticiler kilosu 50 liradan satılan eriğin emeklerini karşıladığını belirtiyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye'de erik yetiştirilen önemli merkezlerden birinin Mut olduğuna dikkat çekerek, "Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Bu yıl 30 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"50 LİRADAN SATIŞLAR BAŞLADI"

Erik hasadı sezonuna iyi başladıklarını söyleyen Bayır, "İlçenin sahip olduğu iklimsel özellikten dolayı kaliteli ürün hasat ediliyor. Açık alandaki erikte 50 liradan satışlar başladı" diye konuştu.

Kilosu 50 lira olan erik, Mersinli üreticinin yüzünü güldürüyor

"ÜRETİCİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR"

Mut'ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğüne dikkat çeken Bayır, "Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

Kilosu 50 lira olan erik, Mersinli üreticinin yüzünü güldürüyor

"KALİTELİ ÜRETİMİN ÖDÜLÜNÜ FAZLASIYLA ALMAKTAYIZ"

Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise "Kaliteli erik üretiminin ödülünü fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur" şeklinde konuştular.

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Hisarcık, Türkiye, Mersin, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor! - Son Dakika


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