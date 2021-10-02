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Mesleki eğitim, yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirmede önemli rol oynuyor - Son Dakika

Mesleki eğitim, yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirmede önemli rol oynuyor

02.10.2021 11:05
Mesleki eğitim, yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirmede önemli rol oynuyor, System.String[]

Türkiye'de mesleki eğitimin yerli ve milli kalkınmada önemli bir yerinin olduğunu belirten Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salih Güneş, "Türkiye'nin yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için mesleki eğitim çok önemli bir rol oynuyor.

Türkiye'de mesleki eğitimin yerli ve milli kalkınmada önemli bir yerinin olduğunu belirten Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salih Güneş, "Türkiye'nin yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için mesleki eğitim çok önemli bir rol oynuyor. Devlet, mesleki eğitime desteğini fazlasıyla veriyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 1 milyon 412 bin 261 öğrenci eğitim görüyor. Mesleki eğitim merkezlerinde 143 bin 341, mesleki açıköğretim liselerinde 105 bin 902, özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 126 bin 571 öğrenci mesleki alanda eğitim alıyor. İlköğretimi bitiren öğrencilerin devam edebileceği 4 yıllık eğitim sonunda meslek kazandıran, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman yetiştiren mesleki eğitim okullarının Türkiye için önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salih Güneş, "Şu an Türkiye'deki sistemde eksik olan dediğimiz aranan eleman; bizzat sahada olacak tornacı, kaynakçı, mobilyacı ve oto tamircisi gibi alanlarda çok fazla ihtiyaç var. Bunlarda meslek liselerinden karşılanabilir. Önceden bu işlerde çalışacak işçiler ara elemandı, şu anda aranan eleman oldu. Devletimiz mesleki eğitimin yanında. Mesleki eğitim Türkiye'nin olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirmesi için mesleki eğitim şart"

Mesleki eğitimin yerli ve milli kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirten Güneş, "Türkiye'nin yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için mesleki eğitim çok önemli bir rol oynuyor. Şu an Türkiye'deki sistemde en çok eksik olan dediğimiz aranan eleman; bizzat sahada olacak tornacı, kaynakçı, mobilyacı, oto tamircisi gibi alanlarda çok fazla ihtiyaç var. Önceden bu işlerde çalışacak işçiler ara elemandı şuanda aranan eleman oldu. Mesleki eğitim Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Mesleki eğitim almış insanların iş arama gibi bir problemi olmaz çünkü girişimci olurlar. Sahasında küçükten başlayarak büyük işletmeler kurabilir. Maddi ve manevi anlamda zenginlikleri olur" dedi.

"Devletimiz mesleki eğitime çok fazla önem ve teşvik veriyor"

Devlet desteğinin mesleki eğitimde rolünün önemli olduğunu aktaran Güneş, "Türkiye'de mesleki eğitim aslında iyi bir durumda. Okullarımızda iyi bir eğitim veriliyor. Biz, tek tek öğrencilerimize gidip mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bu şekilde insanlar mesleki eğitimin önemi anlıyorlar. Devletimiz mesleki eğitime çok fazla önem ve teşvik veriyor. Mesela çırağı yanınıza aldığınız zaman çırağın maaşını devlet veriyor. Çırağın sigortasını ödüyor. Diğer büyük avantajları da KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mesleki eğitime destek veriliyor. Üreten ve girişimci insanlara ihtiyaç var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mesleki eğitim, yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirmede önemli rol oynuyor

Mesleki Eğitim, Başakşehir, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mesleki eğitim, yerli ve milli kalkınmayı gerçekleştirmede önemli rol oynuyor - Son Dakika Ekonomi


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