Üye Girişi
Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu

16.11.2021 13:17
Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi, yabancıların ilgi odağı oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi, yabancıların ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Tece Mahallesinden konut satın alıyor. Birçok ülke vatandaşının Tece'de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi.

Mersin, son birkaç yılda yabancıların Türkiye'de konut almak istediği iller arasında üst sıralara tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mersin, yabancıların en çok konut aldığı iller sıralamasında 4'üncü sırada yer alıyor. 2020 yılında bin 313 konutun yabancılar tarafından satın alındığı kentte, bu yılın ilk 10 ayında yabancılara satılan konut sayısı ise bin 870'e ulaştı. Yabancılar, Mersin'den ekim ayında 207 konut satın alırken, en çok tercih edilen yerlerin başında da Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi geliyor.

"Tece, yabancıların ilgi odağı oldu"

Son yıllarda Mezitli'nin parlayan yıldızı haline gelen Tece'nin gelişimi ve yabancı ilgisini İHA muhabirine anlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin, şu anda Türkiye'de en hızlı gelişen ilçelerin başında geldiğini vurguladı. Tece bölgesinin de bu gelişimden nasibini aldığını belirten Tarhan, "Batı tarafta Tece bölgesi bizim en bakir bölgelerimizden birisiydi. Tece bölgesinde her yönden gelişme var ama yabancıların da ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeden yabancılar artık burada ev sahibi olmak istiyorlar" dedi.

Mersin'de şu anda 4 ilçe içerisinde inşaat yatırımının olduğu tek ilçenin Mezitli olduğunu dile getiren Tarhan, "Çünkü hiçbirisi binlik uygulama imar planlarını şu ana kadar tamamlamış değil. Biz tamamladığımız için yatırımcı geliyor buraya. Diğer taraftan, üst yapı olarak diğer donatılarıyla Mezitli geliştiği için de hem Türkiye içerisinden hem yurt dışından insanların Mezitli'ye ilgisi fazla ve böylece bir batı Mezitli oluşturulmuş olacak orada" diye konuştu.

"Yakın zamanda satışı yapılacak 10 binin üzerinde konutun büyük bölümünü yabancılar alacak"

Yabancıların ilgisiyle giderek büyüyen ve nüfusu artan Tece'de, önümüzdeki günlerde de yapımı tamamlanan çok sayıda konutun satışının yapılacağı bilgisini veren Tarhan, "Tece'de yakın tarihte 10 binin üzerinde konut satılmış olacak ve bunların da çok büyük bölümü yabancılara olacak. 10 bini 4 ile çarparsanız 40 bin demektir bu. Bu kadar büyük bir nüfus artışı olacak Tece bölgesinde. Bunu ruhsatlı inşaatlara dayanarak söylüyorum, çünkü bizde ruhsatsız inşaat yok. Kesin sayısını bilmemekle beraber Tece'deki 10 bin kadar konutun büyük bölümü yabancılara ait. Şu anda da tapuda satışı yapılan dairelerin büyük bölümünü yabancıların aldığını biliyorum. Bunlar 1+1 ve 2+1 konutlar. Talebe göre oluşuyor. Özellikle yabancıların talebi bu yöndeki daireler. Onlar büyük daireleri tercih etmediğinden müteahhitler de artık o tür daireler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tece'ye ilgi daha çok artacak"

Tece bölgesinde denize sıfır 76 dönümlük hazine arazisinin TOKİ'ye verildiğini anımsatan Başkan Tarhan, imar planında yeşil alan ve spor sahası olarak gözüken alanın projesinde ufak tefek ayrıntılar kaldığını söyledi. Projenin takipçisi olduklarını vurgulayan Tarhan, "Projeyi TOKİ özel müşavir bir firmaya hazırlatıyor. Bugünlerde tamamlanmış olacak ve ihalesinin de bir an önce yapılması için zorlayacağız" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde araziyle ilgili görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın da projeye destek olduğunu belirten Tarhan, "76 dönüm denize sıfır yeşil alan ve spor alanı olduğu zaman Tece'ye ilgi daha çok artacak. Düşünün ki, tertemiz, düzenli bir sahil; arkasında büyük bir yeşil alan ve spor kompleksi, diğer kültürel ve sosyal tesisleri tamamlanmış bir kent olduğu zaman gerek Türkiye'den gerek yurt dışından insanlar niye tercih etmesin orayı" dedi.

"Türkiye'deki en güzel deniz ve kuma sahibiz"

Mezitli'nin denizi, güneşi, kumu, doğası ve ekonomik özellikleriyle bir çekim merkezi olduğunun altını çizen Tarhan, yabancıların ilçeyi tercih etme nedenlerini de şöyle anlattı:

"Birincisi Ege veya Antalya'nın batısına göre daha ekonomik olması. İkincisi, biz Türkiye'deki en güzel deniz ve kuma sahibiz. Tabi Mezitli de güzel, her noktasından denize giriyorsunuz. Bu nedenle Mezitli'yi Alanya bölgesine tercih ediyorlar. Alanya bölgesinde deniz çoğu zaman dalgalı oluyor, ikincisi büyük bölümünde Antalya-Mersin karayolunu geçmeden denize giremiyorsunuz ama Mezitli'de evden indiğiniz zaman bir taşıt yolunu geçmeden denize giriyorsunuz. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok denecek kadar az bir fırsattır. Fransa'da Nice'ye, Cannes'e giderseniz ulaşım yolunu geçip denize girersiniz ve alanı da çok küçüktür. Kum da yoktur oralarda. Oysa Mezitli'nin denizi, kumu çok güzel, daha ekonomik. Ayrıca bazı mevsimlerde 20-25 dakika kuzeye çıkarak kar görebiliyorsunuz. Bir başka özelliği; yılın her günü, her ayı artık denize giriliyor Mezitli'de. Bunlar olunca da insanlar Mezitli'yi tercih ediyor." - MERSİN

Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu
Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu
Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu
Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu
Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap 13:09 Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Bu kadarına da pes! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını böyle çaldılar 11:33 Bu kadarına da pes! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını böyle çaldılar Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi

Son Dakika Haberleri
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:25 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:57 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti         
13:18
Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da         
13:05
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
12:40
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız         
12:06
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 13:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mezitli'nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement