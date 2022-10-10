Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu

Milyonların merakla beklediği torba yasa meclise geldi. İşçiden öğrenciye kadar pek çok insanı ilgilendiren torba yasanın ayrıntıları paylaşıldı.

3 MİLYON VATANDAŞIN İCRA BORCU SİLİNECEK

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını paylaştı.

Merakla beklenen kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülmeye başlayacağını belirten Milletvekili Koçer kanun teklifi ile ilgili, "3 milyon vatandaşın icra borcu silinecek. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacaklar tasfiye edilecek. GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlar bu çerçevesinde yer alacak. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmının ödenmemesi de teklifte yer alıyor. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmı istisna edilerek yaklaşık 1 milyon kişi bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından kurtulmuş olacak. Doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin 2 bin liraya kadar olan alacaklarına ilişkin 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya ile birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşın icra borcu kalkmış olacak" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ GÜNDEMDE

Koçer, elektrik ve doğal gaz destekleri ile ilgili ise, "İşverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmı gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Doğal gaz olmayan yerlerde dar gelirli vatandaşlarımız için yıllardır süren kömür yardımına sabit gelirli çalışanlarımız için doğal gaz desteği sağlanmış olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar işverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için mevcut ücretlerine ilave olarak 1000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek' şeklinde konuştu.

ENGELLİ VE YAŞLILARIN 566 MİLYON TL BORCU SİLİNECEK

Engelli ve yaşlıların borcunun da silineceğini ifade eden Koçer, "Yaşlı ve Engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi sebepler sonucu tespit edilen yersiz ödemelere ilişkin borçlar silinecek. Ödeme gücü bulunmayan 163 bin 572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin 916 TL'lik borcu silinmiş olacak" ifadelerini kullandı.

YEMEK BEDELİ GELİR VERGİSİNDE İSTİSNA EDİLECEK

Koçak gelir vergisinden istisna edilecek durumlarla ilgili ise, "İşverenlerin iş yerinde veya müştemilatında yemek vermediği durumlarda çalışılan günlere ait yemek bedeli gelir vergisinden istisna edilecek. Bu istisna uygulaması 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak. Ücret ödemelerinin yurt dışından elde edilen kazançtan karşılanması şartıyla, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına götürülen ve fiilen yurt dışında çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri de gelir vergisinden istisna edilecek" ifadelerine yer verdi.





KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI SÜRECEK

Koçer, kur korumalı mevduat uygulamasının uzatılacağını da müjdeleyen Koçer, "2021'de kur korumalı mevduat sistemi hayata geçmiş ve 2022 Mart ayında işletmeler de kur korumalı mevduata dahil edilmişti. 2022 sonunda bitecek olan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak" dedi.

EĞİTİM YARDIMLARI ÇERÇEVESİ GENİŞLİYOR

Öğrencilere verilen eğitim yardımının çerçevesinde genişleyeceğini kaydeden Koçer, "Tıp fakültesi öğrencilerinden son sınıfta olanlar ile diş hekimliği fakültelerinin beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında yapılan ödeme, yalnızca devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak" ifadelerine yer verdi.

Maske ve sokağa çıkma yasakları affedilecek

Koçer, pandemi sürecinde maske kullanmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik kesilen toplam 2,7 milyar lira tutarındaki ceza tahsil edilmeyeceğini de kaydetti.

SİCİL AFFI GELİYOR

Koçer, "Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olacak" diye konuştu.