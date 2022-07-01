Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor - Son Dakika
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Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor

01.07.2022 17:10

İki kez toplanan komisyon, asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin nihai kararı verdi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklayacak.

Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik asgari ücret zammı hayat pahalılığı sebebiyle eriyip gitti. Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için talimat verdi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Son dakika: Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan nihai kararın çıkmasının ardından milyonların beklediği ara zammı açıklamak için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçti. Erdoğan temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere, asgari ücretin yüzde 30'luk bir artışla 5 bin 500 TL olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği ekonomik programı uygulamaktadır.

Son dakika: Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu

"ENFLASYON TÜM DÜNYANIN ÖNCELİKLİ SORUNUDUR"

Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Bu anlayış ile dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, vatandaşlarımızın çözümleri için çalışıyoruz. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda öncelikli olarak insanlarımızın işlerini, aşlarını korumak olmuştur.

Son dakika: Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu

"VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI SIKINTIYI GÖRMEZDEN GELMEDİK"

Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik. Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.

"MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM ZATEN YAPILACAK"

Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük.

Son dakika: Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu

"İŞÇİ BAŞINA DEVLET, İŞVERENE 100 LİRA DESTEK VERECEK"

Çalışmalar sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir.

"ASIL TESPİT YIL BAŞINDA YENİDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır."

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Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak 5 bin 500 lira olarak belirledik' Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak 5 bin 500 lira olarak belirledik' Yeni asgari ücretin detayları belli oldu Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor - Son Dakika


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