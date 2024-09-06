Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatı 666 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatı 666 Milyon Dolar

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ağustos ayında 666 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün yılın 8 ayındaki toplam dış satım tutarı ise 5 milyar doları aştı. İhracatta en çok paya sahip olan ülke ise Irak oldu.

06.09.2024 15:48
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ağustos ayında 666 milyon dolar olurken, sektörün yılın 8 ayında gerçekleştirdiği toplam dış satım tutarı ise 5 milyar doları aştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı ağustos ayında 677 milyon dolar olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, bu yılın aynı ayında 666 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektör yılın sekiz ayında 5,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırayı 711 milyon dolar ile Irak aldı.

Irak'ı 285 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 249 milyon dolarlık ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Libya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Gürcistan takip ederken, ihracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 23,55 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, dünya ticaretinde yaşanan aksaklıklara ve ülkeler arası krizler nedeniyle oluşan küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün ihracatta hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam ettiğini ifade etti.

Üretim, istihdam ve ihracatta gerçekleştirilen istikrarlı çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ağustos ayında da ihracat rekoru kırdığını anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 22,1 milyar dolarlık ağustos ayı ihracatına mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü olarak biz de 666 milyon dolarlık bir katkı sunduk. Uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleri, katıldığımız fuarlar ve çeşitli ticaret etkinlikleri sayesinde geçtiğimiz yıldan bu yana istikrarlı bir ihracatımız var. Özellikle yılın ilk aylarından bu yana tutturduğumuz ritmi devam ettirmek istiyoruz. Üreticilerimiz yıl sonu için hedeflediğimiz 8 milyar dolarlık hedef doğrultusunda yoğun bir enerjiyle çalışıyor. İnanıyoruz ki yakaladığımız istikrarla uzun vadede ülkemize sağladığımız katkıyı artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatı 666 Milyon Dolar - Son Dakika

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