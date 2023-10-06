Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor - Son Dakika

Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor

Son Güncelleme: 06.10.2023 09:53

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 28 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 5 kuruşa düşecek.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün 2 lira 10 kuruş, bugün ise 1 lira 17 kuruş benzine indirim gelmesinin ardından bu kez de motorine büyük bir indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 28 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 5 kuruşa düşecek. Benzinin litresi ise şehre göre 33-34 lira seviyelerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, İzmir, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzinin ardından motorine de büyük indirim geliyor - Son Dakika
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