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Motorine yeni zam geliyor - Son Dakika
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Motorine yeni zam geliyor

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle motorine 29 Ocak Pazartesi günü itibariyle 1 lira 38 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

27.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:13
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Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Yeni gelişmeye göre motorine 1 lira 38 kuruşluk bir zam bekleniyor. Fiyat artışının 29 Ocak Pazartesi günü itibariyle geçerli olacağı belirtiliyor.

Akaryakıt sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir fiyat artışı yansıyacak. Benzin ve LPG'de ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine yapılan son zam 20 Ocak'ta pompaya yansımış, motorin litre fiyatı 1 lira 15 kuruş artmış, 24 Ocak'ta ise benzine yansıyan zamla fiyatlar 1 lira 46 kuruş artmıştı. 18 Ocak'ta da LPG'ye yansıyan zamla fiyatlarda 40 kuruşluk artış kaydedilmişti.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 38,38 TL, motorinin litre fiyatı 40.21 TL

Ankara'da benzinin litre fiyatı: 39,04 TL, motorinin litre fiyatı: 40,98 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı: 39.25 TL, motorinin litre fiyatı: 41.19 TL

LPG ise ortalama 20 TL bir fiyat üzerinden satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıtta fiyatlar, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını duyurmuştu.

Motorine yeni zam geliyor
YORUMLAR (7)
  • Serkan Basar: yemin ederim sanki bizleri çökertmeye and içmişler sanki Yanıtla 2 80
  • ALI YANIK: Tek çare Ekrem İMAMOĞLU Yanıtla 10 26
  • tolga karabulut: AKP SEÇİM ŞARKISI ; ZAMLARIN AZI BİTTİ SEÇİMDEN SONRA ÇOĞU KALDI :) 5 26
  • ALI YANIK: Bunlar iyi günler, düşünün seçim öncesi zamsız halimiz, ya seçim sonrası bizi neler bekliyor biliyormusunuz? Mart sonrası asgari ücretliler, emekliler, memurlar daha 4 yıl sonraki seçime kadar zam alabilecekmiyiz? Mart ayına kadar doğalgaz ile ısındığınız kâr x2 zam seçim sonrası yolda... Yanıtla 3 24
  • alos : DEĞİŞİM OLMADAN GEÇİM OLMAZ. THE END. Yanıtla 3 18
  • Hüseyin Ermurat: Gel anam gel sende gel yapacak tek şey millet kimseye oy atmayacak görecekler israf önlense hersey iyi olur yukadardan başlayarak bu iyi günler Yanıtla 1 14
  • Recep Ekız: Fragman bunlar asıl film 1 nisandan sonra başlayacak izleyin görün fakir ve cahillere sesleniyorum bir kerede beyninizle düşünün deyinki ben bu yaşamı hakediyormuyum. Yanıtla 1 13

Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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