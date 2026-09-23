Sektör kaynakları bildirdi: Motorinin litresinde 5,57 liralık indirim bekleniyor - Son Dakika
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Sektör kaynakları bildirdi: Motorinin litresinde 5,57 liralık indirim bekleniyor

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Petrol fiyatlarındaki gerileme pompaya yansıyor. Sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 lira 57 kuruşluk indirim beklendiğini bildirdi. Suudi Arabistan'ın sevkiyatını yeniden artırması ve ABD-İran hattındaki görüşmelere ilişkin umutlar Brent petrolü 99,18 dolara çekti. Benzin tarafında ise şimdilik bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

HABER: Olcay AYDİLEK (ANKARA)

Akaryakıt fiyatlarında düşüş kapıda. Sektör kaynaklarının ANKA'ya verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 57 kuruşluk indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatını yeniden artırması ve ABD- İran savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin umutların güçlenmesiyle geriledi. Brent petrol 99,18 dolara, ABD ham petrolü (WTI) 90,17 dolara indi.

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da geriledi. Geçen hafta tonu bin 550 doları aşan motorin, bin 462 dolardan işlem görüyor.

BENZİNDE FİYAT HAREKETİ BEKLENMİYOR

Petroldeki bu gerileme motorinde indirimi tetikledi. Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, "Motorine bu gece yarısı 5 TL 57 kuruş indirim bekleniyor" dedi. Kaynaklar, benzinde ise bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriSuudi ArabistanBrent PetrolEkonomiEnerjiFinansİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    zam gelince eleştirenler indirim gelince ortadan yok olmuşlar 2 1 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    15 liranın üstü faiş fiyattır ekonomi rezalet bu kış cooook zor geçecek bunu bilin 0 0
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kasıkla verip kepceyle alanlar. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sektör kaynakları bildirdi: Motorinin litresinde 5,57 liralık indirim bekleniyor - Son Dakika
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