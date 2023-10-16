Tabela bu gece yine değişiyor! Akaryakıta bir büyük zam daha

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla bölgede gerginlik arttı. İsrail'in karşılık vermesi ve Gazze'yi bombardıman altına almasıyla çatışmaların şiddeti bir hayli yükseldi. Yaşanan gelişmeler piyasaları da doğrudan etkilerken, brent petrolün varil fiyatı 91 dolara kadar çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıt fiyatlarına kallavi bir zam göründü. 17 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor.

FİYAT 40 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39 lira 62 kuruşa, Ankara'da 40 lira 21 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 37 kuruşa çıkacak.

GEÇEN HAFTA PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmişti. 6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.