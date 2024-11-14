MTSO\'dan Harç İtirazı

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), üye firmaların iş ve işlemlerinde TOBB ve bakanlıklar tarafından tahsil edilen harçların alınmaması için 17 aydır talepte bulunsa da ilgili makamlardan olumlu karşılık bulamadı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üye işlemlerinde alınan TOBB ve bakanlık harçlarının depremzede firmalara maddi yük oluşturduğunu belirterek, "Bu harçların alınmaması için depremden hemen sonra resmi talebimizi TOBB'a ve ilgili bakanlıklara iletmiştik. 17 aydır defaten de hem yazılı hem de sözlü olarak iletmemize rağmen maalesef olumlu bir sonuç alamadık" dedi.

TSO'daki iş ve işlemler karşılığında talep edilen ücretlerin büyük kısmının TOBB ve ilgili bakanlık harçları olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Asrın felaketinin üzerinden 21 ay geçti. Tamamı depremzede olan üyelerimizin Odamızda yürüttüğü iş ve işlemleri aksatmadan sorunsuz bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Ancak, üyelerimizin işlemler karşılığında ödediği ücretlerin tamamının Odamız tarafından tahsil edildiği şeklinde yanlış bir düşünce var. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki tahsil edilen ücretlerin büyük bir kısmı TOBB ve bakanlıklar tarafından talep edilen harçlar. Üyelerimizden tahsil etiğimiz bu ücretleri olduğu gibi ilgili bakanlıklara aktarıyoruz. Birçoğu hala 21 metrekare konteynerlerde var olma mücadelesi veren üyelerimizin bu harçları ödemekte zorlandığını biliyoruz. Depremden hemen sonra başta çatı kuruluşumuz TOBB olmak üzere, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma Bakanlıklarına resmi yazılar yazarak bu harçların alınmamasını talep ettik. Bu haklı talebimizi 17 aydır hem yazılı hem de sözlü olarak defaten iletmemize rağmen olumlu bir karşılık göremedik" dedi.

Harçların alınmaması konusunda bakanlıkların olumlu adımlar atmadığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Özellikle konteynerlerde faaliyet yürüten üyelerimiz adres değişikliği yapması şart. Bu işlem için TOBB ve Maliye Bakanlığı harç talep ediliyor. TOBB ve bakanlık, depremzede firmalarımızı İstanbul'daki, Ankara'daki firmalarla bir tutuyor. 2023 yılı Temmuz ayına kadar adres değişikliği işlemi için ücret istenmezken ardından tekrar istenmeye başladı. Yönetim Kurulu olarak aldığımız kararla Oda olarak adres değişikliği işleminden uzun zamandır hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ancak TOBB ve bakanlık harcını yasal olarak almak zorunda kalıyoruz. Bu durum üyelerimizi mağdur ediyor. Bu konuda defaten talebimizi hem yazılı hem de sözlü olarak iletmemize rağmen maalesef olumlu bir dönüş alamadık" şeklinde konuştu.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ticaret sicili tescil işlemleri ve belge ücretlerinden alınan 492 sayılı harçlara yüzde 43.93 oranında zam uygulanacağını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, " Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı başından itibaren birçok fiyat düzenlenmesi için dikkate alınan yeniden değerleme oran yüzde 43.93 olarak belirlendi. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ticaret sicili tescil işlemleri ve belge ücretlerinden alınan 492 sayılı harçlara yüzde 43.93 oranında zam uygulanacak. Odamız uhdesinde olmayan TOBB ve Bakanlık harçları, yeni gelecek zamlarla birlikte depremzede üyemizi daha da zor durumda bırakacak. Mevcut rakamları ödeyemeyen üyemize bu ücretleri nasıl izah edeceğiz? Depremden en fazla etkilenen Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzede firmalardan harç alınmaması konusunda ısrarlı talebimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA