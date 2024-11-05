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Ekonomi

Mücevher İhracatı Yükselişte

Mücevher sektörü ihracatı, Ocak-Ekim döneminde %7,8 artışla 6,1 milyar dolara ulaştı.

05.11.2024 11:49
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Mücevher sektörünün ihracatı, ocak-ekim döneminde 6 milyar 149 milyon 148 bin dolarla toplam ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 milyar 383 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artış göstererek 6 milyar 149 milyon 148 bin dolar oldu. Ekim ayında ise sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 gerilemeyle 753 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 10 ayında mücevher sektörünün ihracattaki payı yüzde 2,8 oldu

Ocak-ekim döneminde mücevher sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 4,4 milyar dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 1,3 milyar dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 306 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 96,2 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metal ile kaplama metallerin döküntü artıkları, 75,9 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 12,4 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 11,9 milyon dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 10 milyon dolarlık taklit mücevherci eşyası, 6,2 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 2,9 milyon dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya, 508 bin dolarlık metal paralar ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 2,1 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 577,6 milyon dolarla ABD, 458,7 milyon dolarla Hong Kong, 420,3 milyon dolarla Irak, 256,1 milyon dolarla Meksika takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Irak zirvede yer aldı. Ocak-ekim döneminde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 257,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında Irak'ı 156,4 milyon dolarla Libya, 101,6 milyon dolarla İtalya, 100,4 milyon dolarla Kırgızistan, 92,4 milyon dolarla Hong Kong izledi.

Mücevher sektörü, Libya'ya 248,9 milyon dolarlık, İtalya'ya 151,7 milyon dolarlık, Kırgızistan'a 249,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, yılın 10 ayında mücevher sektöründe en fazla ihracat 4,2 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çorum'dan 1,8 milyar dolarlık, Kastamonu'dan 61,2 milyon dolarlık, Ankara'dan 23,6 milyon dolarlık, İzmir'den 4,9 milyon dolarlık, Gaziantep'ten 4,1 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

Mücevher sektörünün yılın 10 ayında en çok ihracat yaptığı ülkeler şöyle:

1 OCAK - 31 EKİM (Bin dolar)
ÜLKE 2023 2024 DEĞ. (Yüzde)
BAE 2.141.140,29 2.129.070,54 -0,6
ABD851.788,11577.637,68-32,2
HONG KONG 366.275,28458.666,5425,2
IRAK162.649,94420.319,70158,4
MEKSİKA169.507,44256.125,4251,1
KIRGIZİSTAN149.015,25249.352,8867,3
LİBYA92.531,83248.917,10169,0
İTALYA50.061,48151.700,37203,0
HOLLANDA48.117,20122.765,66155,1
ALMANYA120.027,73104.114,79-13,3
BELÇİKA48.143,3587.037,1580,8

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mücevher İhracatı Yükselişte - Son Dakika

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