Muğla'da avokado bahçelerinin alanı 843 dekara ulaştı, yıllık üretim 506 ton oldu - Son Dakika
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Muğla'da avokado bahçelerinin alanı 843 dekara ulaştı, yıllık üretim 506 ton oldu

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Gökova'da 2011'de 4 dekarda başlatılan avokado yetiştiriciliği, Muğla genelinde 843 dekar ve yıllık 506 ton üretime ulaştı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, turunçgillere alternatif görülen ürünün üreticilere gelir kapısı olduğunu belirtti.

Muğla'da uygun iklim ve coğrafi koşullar sayesinde 2011 yılında 4 dekarlık alanda başlayan avokado üretimi bugün 843 dekara ulaştı, yıllık rekolte de 506 ton oldu.

Kentte avokado başta olmak üzere nar, enginar, çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi alternatif ürünlerin yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine kentin Akdeniz iklim kuşağında bulunması ve bazı bölgelerde görülen mikroklima özelliklerinin farklı ürünlerin yetiştirilmesine imkan sağladığını söyledi.

Avokadonun özellikle turunçgillere alternatif olarak öne çıktığını belirten Baydar, iç pazarda ürüne yönelik talebin arttığını, bunun da üreticileri yeni bahçeler kurmaya yönelttiğini ifade etti.

Muğla'da avokado yetiştiriciliğinin özellikle Ula ilçesinin Gökova bölgesi ile Fethiye, Dalaman ve Ortaca'da geliştiğini aktaran Baydar, bu bölgelerin iklim koşullarının ürünün yetiştirilmesi açısından elverişli olduğunu dile getirdi.

İlk üretimin 2011 yılında Gökova'da 4 dekarlık alanda başladığını vurgulayan Baydar, aradan geçen sürede üretim alanının 843 dekara, yıllık üretimin ise 506 tona ulaştığını kaydetti.

Türkiye genelinde yaklaşık 62 bin dekarlık alanda 68 bin ton avokado üretildiğine işaret eden Baydar, Muğla'da üretimin gelişmesinde iklim koşullarının yanı sıra çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesinin de etkili olduğunun altını çizdi.

Üreticiye alternatif gelir kapısı

Avokadonun sağlıklı yağlar, lif, potasyum ile C, E ve K vitaminleri bakımından zengin bir meyve olduğunu belirten Baydar, ürünün turunçgil yetiştirilen alanlarda alternatif olarak değerlendirildiğini söyledi.

Daha önce kurulan bahçelerde hasat dönemine girildiğini, yetiştiriciliğin artık üreticilere gelir sağlayan bir faaliyet haline geldiğini anlatan Baydar, aynı bölgede üretimin yoğunlaşmasının pazarlama imkanlarını da geliştirdiğine dikkati çekti.

Baydar, üretimin belirli bölgelerde kümelenmesinin ürün miktarının artırılmasına ve pazarın oluşmasına katkı sağladığını ifade ederek, Gökova'nın Muğla'da avokado yetiştiriciliğinin öne çıktığı bölgelerden biri olduğuna işaret etti.

Alternatif ürünlerin sayısı artıyor

Muğla'nın tarımsal potansiyelinin avokadoyla sınırlı olmadığını vurgulayan Baydar, kentin iklim ve toprak özelliklerine uygun farklı ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Alternatif ürünlerin hem kırsal kalkınma hem de üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önem taşıdığını dile getiren Baydar, şunları kaydetti:

"Muğla, iklimi ve coğrafi özellikleriyle çok sayıda ürünün yetiştirilmesine uygun bir il. Avokadonun yanı sıra nar, enginar, çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi ürünlerin yetiştiriciliğini geliştiriyoruz. Sakız ağacı, defne, safran ve salep gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde de üretim yapıyoruz. Amacımız, bölgemizin potansiyelini değerlendirerek ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilerimizin gelirini yükseltmek ve ülkemizin ithalatını azaltmaya katkı sağlayacak yerli üretimi desteklemek. Bu doğrultuda üreticilerimiz ve sektör temsilcileriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
Seyfettin BaydarEkonomiGökovaTarımMuğlaYaşamSon Dakika

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