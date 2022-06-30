Muğla'da "Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi" yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da "Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi" yapıldı

30.06.2022 14:14
Muğla'da "Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi" yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yetiştiricilere "Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi" verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yetiştiricilere "Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi" verildi.

Bu yılın "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Metro Türkiye öncülüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Muğla Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliğince küçük aile balıkçılarının ve geleneksel yöntemlerin korunması için proje başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Likya Salonu'nda düzenlenen proje toplantısında, Türkiye'de 2000'lerin başında 50 bin ton balık üretilirken bu yıl rakamın yaklaşık 500 bin tona ulaşacağını söyledi.

Balıkçılık sektörünün üreticiler sayesinde hızla büyümeye devam ettiğini dile getiren Atalay, "Avrupa Birliği ülkeleri arasında balık yetiştiriciliğinde birinciyiz. Alabalık yetiştiriciliğinde de dünya ikincisiyiz. Ürettiğimiz ürünler de son derece kaliteli." dedi.

Atalay, son 5 yılda balık ihracat rakamının ikiye katlandığını, 1,5 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye'de balık üretiminin aksine, tüketiminin düşük olduğunu dile getiren Atalay, "Burada yapılan çalışma, balığı halkın daha rahat tüketmesi için önemli. Ülkemizin her ferdine balık yedirmek, herkesin daha fazla balık tüketmesini sağlamak bizim asli görevlerimizden. Balık tanıtım etkinlikleri yapıyoruz. Balık üreticilerinin sorunlarının da farkındayız ve bu konularda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise balıkçılık sektörünün ekonomi, beslenme ve gezegenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Metro'nun sürdürülebilirliği farklı bir seviyeye taşıdığını belirten Gutu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik siyasilerin dilinde anılan bir şey olmaktan çıkıp üreticilerin arasında konuşulan seviyeye çıktı. Sadece günümüzü yaşamıyoruz. Bizler, gelecek nesillere de dünyayı bırakabilmek için yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olarak balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'de çeşitli girişimlere bulunuyoruz. Türkiye ile yürüttüğümüz ortaklık anlaşmamız çerçevesinde gerçekleşen projeler dolayısıyla büyük mutluluk duyuyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise Muğla'da geçen yıl 97 bin ton su ürünleri ihracatıyla 563 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını söyledi.

Muğla su ürünleri yetiştiricilerinin Türkiye su ürünleri ihracatının yüzde 40'lık payına sahip olduğunu ifade eden Saylak, "Burada güçlü bir sektör, başarılı yetiştiricilerimiz var." dedi.

Etkinlikte, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım ile Metro Sürdürülebilirlik ve Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, balıkçılıkla ilgili eğitim toplantısı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Fethiye, Muğla, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da 'Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da "Küçük Ölçekli Alabalık Yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliği ve Sosyal Uygunluk Eğitimi" yapıldı - Son Dakika
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