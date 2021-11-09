Mültecilere yönelik projeleri yürütecek "topluluk uygulama ortakları" belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında "topluluk uygulama ortakları" ihalesi gerçekleştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi, Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında belirlenen proje bölgeleri ve illerinde mülteci ve ev sahibi topluluklarda sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetler "topluluk uygulama ortakları" eliyle yürütülecek.

Topluluk uygulama ortakları, bölgede potansiyel faydalanıcıların belirlenmesi, bu faydalanıcılara ulaşılması, çeşitli eğitimler sağlanması, iş kurma desteği verilmesi, iş kurmak üzere alt hibe uygulaması gerçekleştirilmesi ve iş kuran sosyal girişimlerin işletmelerine yönelik teknik, hukuksal ve mali konularda mentorluk temin edilmesi gibi faaliyetleri yerine getirecek.

Projeleri içeren usule uygun hazırlanmış ilgi bildirimlerinin 26 Kasım Salı günü saat 17.00'ye kadar kapalı zarf içinde Genel Müdürlüğün Ankara'nın Çankaya ilçesindeki adresine teslim edilmesi gerekiyor.

Proje uygulama bölgeleri ve illeri şu şekilde belirlendi:

İpekyolu Kalkınma Ajansı ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ( Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş), Karacadağ Kalkınma Ajansı ( Şanlıurfa, Diyarbakır), Çukurova Kalkınma Ajansı ( Adana, Mersin), Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin).