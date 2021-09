Murat Ülker: "Cebimizde paramız var fırsat çıkarsa yeni satın alma yaparız"

pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan gazetecilerle sohbet toplantısında biraraya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Ülker'in 77. yılında olduğunu belirten Mete Buyurgan, yaklaşık 300 markayla toplam 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını 5'i Türkiye'de, 2 tanesi Suudi Arabistan'da, 1 tanesi Mısır'da, 1 tanesi de Kazakistan'da olmak üzere toplam 9 fabrikaları bulunduğunu, 10 bine yakın çalışanlarının olduğunu yıllık 1,5 milyon tonluk bir kapasiteye sahip olduklarını ve bunun dünyada atıştırmalık alanında önemli bir kapasite olduğunu söyledi. Ülker CEO'su Mete Buyurgan, üretimlerinin yüzde 80'inin Türkiye'de yüzde 20'sinin de yurtdışındaki tesislerinde yapıldığını belirterek, "Net satışlarımıza baktığımızda yüzde 61'i Türkiye'den geliyor, yüzde 39'u ise yurt dışı operasyonlarımızdan ve ihracat operasyonlarımızdan geliyor. Karlılık olarak baktığımızda ise toplam karımızın yüzde 51'i Türkiye'den, yüzde 49'u ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdan geliyor. Burada da aslında çok rahat bir şekilde yurt dışı operasyonlarımızın; daha karlı, başarılı ve önemli bir seviyede ilerleyen bir operasyon olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'deki ve yurt dışındaki operasyonlarımızın karlılığını neredeyse eşit diyebiliriz. Biliyorsunuz halka açık bir şirketiz, halka açık bir şekilde de rakamlarımızı SPK ve yatırımcılarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 2021 yılını da 11 milyar TL'lik bir ciro ile kapatmayı planlıyoruz. .Son 5 yılda özellikle istikrarlı büyümemiz devam ediyor. Sektörümüzün en önemli ihracat yapan firmalarından bir tanesiyiz. Yurt dışı operasyonlarımızın büyüme hızı, Türkiye'deki operasyonlarımızın büyüme hızından daha büyük ama Türkiye'de de istikrarlı bir büyümeyi son 5 yılda pazar payımızı arttırarak devam ettiriyoruz." dedi.

"Atıştırmalıkta Türkiye'de lideriz"

Buyurgan, Türkiye'de atıştırmalık kategorisinde yüzde 37 pazar payıyla lider konumda olduklarını belirterek, "Türkiye'de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle çikolatada çok güçlü bir pazar lideriyiz. Bisküvide lideriz, kek kategorisinde Türkiye'de pazar ikincisiyiz. Mısır'da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz devam ediyor. Suudi Arabistan'da çok önemli bir pazar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük pazarı Suudi Arabistan dolayısıyla o pazarda da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimizi devam ettiriyoruz ve pazar lideri haline geldik. Kazakistan'da da çikolata kategorisinde üçüncü sıraya gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İnovasyon ve Ar-Ge önemli

77 yıllık önemli bir çok önemli bir know howları çok önemli bir pratikleri ve kendilerine has üretim metodolojileri olduğunu vurgulayan Buyurgan, "Bisküvide yine bize has birçok ürünü pazara sunuyoruz. Burada gerçekten kendimize has geliştirdiğimiz o sistemlerle yıllara sari, ürünlerimizin bir çoğu da taklidi de zor olan gerçekten artık ikonikleşmiş markalar ve ürünler haline gelmiş durumda. Ar-Ge alanında yatırımlarımızı daha çok odaklandırdık. 3 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimiz var. Fabrikalarımızda 2015-2021 arasında toplam 377 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Burada biraz önce de belirttiğim gibi daha çok inovasyon odaklı ve kapasite odaklıydı. Her yıl yeni ürünlerimizin ciro içindeki payı da artıyor. Bu bizim için çok önemli global benchmarklara baktığımız zaman, yani bildiğiniz gibi çok büyük global rakiplerimiz var dünya üzerinde o rakiplere göre baktığımız zaman da oldukça iyi bir yerdeyiz. Örneğin; bu sene 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de çıkarılan yeni ürünlerimizin yurt içi toplam portföyümüz içindeki payı yüzde 15,4'e kadar çıkmış durumda" dedi.

"Büyümemizin önemli dinamiklerinden bir tanesi şirket satın almaları"

Buyurgan, "Son 4-5 seneki büyümemizin aslında en önemli dinamiklerinden bir tanesi şirket satın almaları. Şirket satın almaları bize gerçekten hızlı bir ivme kazandırdı. Büyüyen bir trendimiz vardı ama bu şirket satın almalarıyla da beraber biz uluslararası pazarda bölgesel pazarda da önemli bir yere doğru geçtik. İhracatta da ivmemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. İhracat rakamımız Ülker Bisküvi olarak yaklaşık 260 milyon dolar civarında. Atıştırmalık alanında birçok global rakibimiz var. Global arenada bunlarla mücadele etmek, rekabet etmek için de pazar payı almanız ve istediklerinizi daha iyi yapabilmek için bu arenada daha güçlü olmanız lazım. pladis çatısı altında atıştırmalık işlerimizi topladık. pladis altında da bize büyük fırsatlar ve imkanlar çıktı" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize ve şirketimize teveccüh"

Buyurgan, son olarak şunları söyledi: "Covid'in neredeyse 1.5 yılını bitirdik artık. Geçen sene martta ilk görülmeye başladığında aslında ne aşı vardı ortada bir belirsizlik vardı bildiğiniz üzere biz geçen sene 2020'nin Nisan ayında büyük bir kredi anlaşması yaptık. 455 milyon dolarlık bir kredi yenilemesi yaptık. O dönem için oldukça zor bir işti. Çünkü dediğim gibi global finans çevrelerinde de bir belirsizlik, Covid'in getireceği etkinlerin ne olacağı, bilinmeyenlerin çok olduğu bir dönemdi. Sonrasında da Ekim ayında da Ülker olarak biz ilk eurobond girişimimizde bulunduk. Aslında biz 450 milyon dolarlık bir taleple çıkmıştık bunda da bir kredimizin yenilenmesi hem de yatırımlarımızın finansmanı içindi. Fakat hem global finans çevrelerinin bizim şirketimize teveccühü, hem bence finans çevrelerinin ülkemize teveccühü toplam 1,8 milyar dolarlık büyük bir taleple karşılaştık. Biz bunu o zaman artırdık ve 650 milyon dolarlık eurobond anlaşmasıyla bunu çerçeveledik ve anlaşmayı tamamladık. Yani geçtiğimiz yıl 2020 yılında da yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir kredi finansmanı da Ülker olarak çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu da dediğim gibi zor bir dönemde, global anlamda Covid'in etkisinden dolayı bilinmeyenlerin çok olduğu bir dönemde gerçekten güzel ve başarılı bir iş oldu".

"Faaliyet alanımızda 4 milyar insan yaşıyor hepsi ürünlerimizi yemiyor ama yedireceğiz"

pladis Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, pladis'in 21 ülkede operasyonlarının olduğunu 11 ülkede 25 fabrikayla üretimlerinin bulunduğunu ve bu bölgelerde toplam 4 milyar insanın yaşadığı belirterek, "Şimdi hepsi bizim ürünlerimizi yemiyor ama yedireceğiz inşallah. Bisküvide şu anda dünyada 2'nci, çikolatada 7'nci sıradayız. Demek ki öncelikle çikolatada büyümemiz lazım. Sağ olsun işte Godiva da böyle çift haneli büyümelerle yardımcı oluyor ama bu arayı kapatmak için daha epey yolumuz var. 7'den 3'e gelmek için iki mislinden fazla büyümek lazım" dedi.

"Yıldız, 3-4 yılda farklı ülkelerde 22 tane fabrika satmış"

Ülker, "Ana işimizle ilgili olmayan şirketlerimizi satıyoruz. Yıldız, son 3-4 yılda farklı ülkelerde 22 tane fabrika satmış. Geriye 58 tane kalmış. Alanlardan çok şükür hiç kimse gelip de 'yumurta aldım, sarısı çıkmadı' demedi. Bunlar işte iyi bir intiba oluyor. Yani böylelikle başkaları da 'Türkiye'ye yatırım yapayım' der." ifadelerini kullandı.

"Cebimizde paramız var fırsat çıkarsa alırız"

Yeni satın almalarla ilgili olarak Murat Ülker "Cebimizde bir para var, bütçemiz var ama bu fırsat meselesidir. Godiva'da da bana bunu çok sormuştunuz hatırlarsanız, 'niye aldın' diye. Satılıyordu ondan aldık. Godiva'yı alalı kaç yıl oldu? Ondan sonra başka bir çikolata markası falan da satılmadı. Kimse kimseye bir şey satmadı. Demek ki almasaydık bir daha da bir şey alamayacaktık" dedi.

"Enflasyonun üzerinde büyümeliyiz"

Büyümelerinin enflasyonun üzerinde olması gerektiğini belirten Ülker aksi durumda yerlerinde sayacaklarını belirterek, "Şimdi bütçe zamanı. Bütçelerimizi yapıyoruz önümüzdeki yıl biz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Valla biz büyümelerle ilgili değiliz, kendimiz ne kadar büyüyoruz ona bakıyoruz. Şöyle ki bizim enflasyondan daha fazla büyümemiz lazım, bunu başarırsak başarılıyız. Enflasyon kadar büyümüşsek yerimizde sayıyoruz demektir. Onun için bizim büyüme rakamları çift haneli olmak zorunda. TL bazında çift haneli büyümemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Borçlarımızın ödemesi eksiksiz ve takviminden önce yapıldı"

Ülker, "Son 5 yılda Türkiye'deki yatırımlarımızın toplamı 3,9 milyar TL oldu. Öte yandan, 2018'den bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 4,3 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik. Bu arada pladis'in ayrı bir mali kimlik olduğunu unutmamak lazım. Yıldız Holding sendikasyonunda değil" dedi.

"Ben borsada oyuncu değilim"

Murat Ülker, şirketlerinin borsadaki performansına ve sosyal medyada kendisinin "borsada kar veya zarar ettiği" şeklindeki yorumlara değindi.Ülker, "Ben alıp satmıyorum ki kar veya zarar edeyim. Bu, burada duruyor, bunun hissedarıyım. Hisse senedini alıp satan insanlar kar veya zarar ediyor. Ben borsada oyuncu değilim. Şirketlerimiz fazla paramızı dünya borsalarında değerlendiriyor. Dünya tahvillerinde değerlendiriyoruz. Global şirketler de böyle yapar ve bundan da iyi para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Planlamacı yok mu?"

Zincir marketler ve fiyatlarla ilgi soruyu ise Murat Ülker şöyle cevapladı: "Ben diyorum Türkçe konuşalım. Enflasyon var diyor bu niye zam yapmış diyor. Ben diyorum ki ya fiyat artışları var ortalaması bu. Bu ne oranda zam yapmış. Bunu sorunca zaten cevabı çıkıyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herkes akıllı herkes bakkala gittiği zaman kim kaç para biliyor. ve herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor öyle bir şey yok. Millet aptal mı? Mesela ne oldu patateste. Patates hiç satılmadı niye? Patatesin çoğu bu hamburgercilerde, büfecilerde satılırdı. Bu satılmayınca dağ taş patates oldu. Şimdi tekrar açılıverince de, patatesler bozuldu tabi, patates yok oldu şimdi de. E tabi var yok yaparsan bunun fiyatı da aşağı yukarı oluyor. ya bu memleketin bir planlamacısı yok mu? Mesela bizim sektörü regüle eden Sağlık Bakanlığı var Tarım Bakanlığı var Sanayi Bakanlığı var, Enerji Bakanlığı var. Biz hepsine bağlıyız". - İSTANBUL