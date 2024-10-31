Muş'ta Lahana Hasadı 120 Milyon TL Beklentisi

Ekonomi

Muş'ta lahana üretiminden 120 milyon lira gelir bekleniyor

MUŞ - Türkiye'nin üçüncü en büyük ekilebilir tarım alanına sahip Muş Ovası'nda hasadına başlanan lahana ile bu yıl kent ekonomisine 120 milyon TL katkı sağlanması bekleniyor.

Muş Ovası'nda 3 bin 368 dekarda ekimi yapılan lahananın hasadı devam ediyor. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasada başlıyor. Başta doğu illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere de satışı yapılan lahana kış aylarında sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. Lahanadan yapılan Muş Çorti Aşı ve Çorti Turşusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştı.

Lahana yetiştiriciliğinin Muş'un tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, "Muş ilimiz hem tarımsal hem de hayvansal kapasitesi yüksek olan iller arasında, bunun yanında da bölgeye has olan ürünlerde yetiştirmektedir. Eskiden beri beyaz lahana olarak tabir edilen kelem Muş ilimizde iyi bir yere sahiptir. Özellikle halk arasında çok teveccüh görülen bir üründür. 2023 yılında katma değeri yüksek olan ürünümüz, 3 bin 198 dekarlık alanda yetiştirilmiştir. Ondan da 10 bin ton gibi bir rekolte elde edilmiştir. Bunun için de hem Muş ilimizde ki vatandaşların teveccühü hem de dış pazarlarda özellikle Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa gibi yerlerde pazarlanması olduğu için de bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 2024 yılında 3 bin 368 dekarlık bir alan da ekilmiştir. 11 bin 888 ton rekolte beklenmekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacağı demektir" dedi.

Çiftçilerden Adnan Sönmez ise lahana hasadına başladıklarını ifade ederek, "30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10'uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Bu yıl verim oldukça iyidir. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 70 TL'den satışa sunuyoruz. Çok emek veriyoruz. Bingöl, Elazığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz" şeklinde konuştu.