MÜSİAD, 17 sektör raporunu kamuya duyurdu

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan 2025 Yılı Sektör Kurulları Raporları, düzenlenen basın lansmanıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Lansmana, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Sektör Kurullarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ve MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkanı Erkan Gül katıldı.

Toplantıda, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan raporların, 17 farklı sektörü kapsadığı vurgulandı. Raporlarda iş dünyasının mevcut durumu analiz edilirken, geleceğe yönelik stratejik adımlar da ele alınıyor. MÜSİAD'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik titizlikle yürüttüğü çalışmalarla hazırlanan raporlar, sektörlerin karşılaştığı fırsatlar ve tehditleri değerlendirerek, kritik adımları belirliyor.

MÜSİAD'IN RAPOR KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER

Bu yıl yayımlanan raporlar şu sektörleri kapsıyor: Basım, Yayın ve Medya, Dijital Dönüşüm, Enerji ve Çevre, Finansal Hizmetler ve Danışmanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Hizmetler, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kimya, Metal ve Maden, Lojistik, Makine, Mobilya ve Dayanıklı Tüketim, Otomotiv ve Ulaşım Araçları, Perakende, Sağlık, Savunma Sanayi, Tekstil, Deri ve Hazır Giyim, Turizm.

MÜSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI: "TÜRKİYE'YE 3 MİLYONDAN FAZLA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, toplantıda yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisini güçlendirmek için yapılan çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği gibi, 35 yıldır durmadan çalışan ve üreten MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır. MÜSİAD ailesi, her gün bir önceki günden daha fazla çalışan, daha fazla değer üreten ve ülkemiz için katma değer sağlayan bir bakış açısına sahiptir. Hazırladığımız raporlar ve ortaya koyduğumuz politikalar, bu çabalarımızın en somut örneğidir."

17 farklı sektörün raporları hakkında da bilgi veren Asmalı, "Geride bıraktığımız yılı verilerle ele alan ve analiz eden raporlarımız, aynı zamanda önümüzdeki dönem için de çeşitli öngörüler sunuyor" dedi.

MÜSİAD GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BURHAN ÖZDEMİR: TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, ekonomilerin sadece küresel eğilimleri takip eden değil, aynı zamanda bu eğilimleri şekillendiren aktörler sayesinde büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"MÜSİAD olarak amacımız, Türkiye'nin güçlü sanayi ve ticaret altyapısını daha da ileriye taşımak, sektörlerimizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak ve karar alıcılar için yol gösterici analizler sunmaktır."

Özdemir, raporlarda her sektörün mevcut durumunun, karşılaştığı fırsatlar ve risklerin detaylı bir şekilde ele alındığını vurgulayarak, Türkiye'nin küresel arenada daha güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir konum elde etmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

HABERLER.COM'UN SORULARINA YANITLAR VERİLDİ

Basın lansmanı, gazetecilerin sorularıyla devam etti. Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, enflasyonun en büyük sebeplerinden birinin konut kiralarındaki artış olduğunu belirterek, bu konuda MÜSİAD'ın bir çalışması olup olmadığını sordu. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, konu hakkında şunları söyledi: %25'lik kısıtlama kalktıktan sonra yukarı yönlü bir ivme olduğu doğru. Ancak konut arzının artması gerekiyor. Ekonomi yönetimiyle birlikte bu sorunun çözülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri arasındaki makasın kapanması ve bunun piyasa üzerindeki etkisini sordu. Asmalı ise bu durumu şu sözlerle değerlendirdi: Bu çok önemli. Beklentiler büyük rol oynuyor ve bunları yönetmek gerek. Bu algı yavaş yavaş değişiyor, özellikle hükümetin ekonomik yönetimdeki kararlı duruşu bu noktada oldukça belirleyici.

SEKTÖREL GELİŞMELER VE ÖNGÖRÜLER

Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan ile yaptığı röportajda, MÜSİAD'ın sektör raporları ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine dair görüşlerini paylaşan Asmalı şunları söyledi: MÜSİAD 35 yıllık bir kurum ve bugün 17 sektöre dair raporlarımızı kamuoyuna sunduk. Türkiye'nin gelişmesi, yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 99 farklı yurtdışı şubemiz ve Türkiye'nin birçok şehrinde temsilciliklerimiz var. Sahadan gelen bilgileri değerlendirerek ülkemizin kalkınması için çözüm önerileri geliştiriyoruz. Hazırladığımız raporlarla, sektörlerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunuyor ve gelecekte bizi bekleyen trendleri analiz ediyoruz.

"SAVUNMA SANAYİSİ 1 MİLYAR DOLARLIK CİROYU AŞTI"

Savunma sanayi raporuna da değinen Asmalı, sektörün 1 milyar dolarlık ciroyu aşarak yılı kapattığını ve hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Enerji ve dijital dönüşüm sektörlerinde de ciddi bir ilerleme kaydedileceğini vurgulayan Asmalı, Türkiye'nin esnek üretim kapasitesi sayesinde birçok sektörde fırsatlar sunduğunu söyledi.

Asmalı, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanmanın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: Sıradan iş yapıp yüksek kârlar elde etme dönemi bitti. Artık farklı, yenilikçi ve inovatif ürünler geliştirmek, markalaşmaya daha fazla önem vermek gerekiyor. Bütün bu konular, raporlarımızda detaylı şekilde ele alındı.

İstihdam verileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Asmalı, son açıklanan verilerin olumlu olduğunu belirterek şunları ekledi: İşsizlik oranında beklenen artış gerçekleşmedi. Hizmet sektöründe istihdam arttı ancak Türkiye'nin sadece eğlence ve hizmet sektörüne odaklanması yeterli değil. Gençlerimizin daha fazla üretime ve teknolojiye yönelmesi gerekiyor.

MÜSİAD'ın 17 sektöre ait raporları ve özet föyleri, musiad.org.tr adresinden erişime açıldı.