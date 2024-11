NEET Gençler İçin Çözüm Arayışı

Ekonomi

EGİAD tarafından hazırlanan "Birlikte Çözüm Arayışı-Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu" tanıtım toplantısında, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin istihdama katılabilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Günümüzde genç işsizliği sorunu hem dünyanın hem de Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi olarak kabul edilmiş ve bu alanda pek çok politika uygulanmaya başlanmıştır. EGİAD olarak bu önemli soruna yerel düzeyde politika önerileri geliştirmek ve etkili çözümler sunmak hedefiyle, kamuoyunda "Ev Genci" olarak ifade edilen Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençlerin istihdama katılabilmesi için yapılması gerekenleri Kentimiz İzmir Derneği ile ele alan EGİAD- Ege Genç İş İnsanları Derneği, bir rapor hazırlayarak kamuoyunun dikkatine sundu. İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği olarak Doç. Dr. Işıl Kurnaz tarafından hazırlanan 98 sayfalık rapor, İzmir'deki NEET gençlerinin işgücü piyasasına katılımını teşvik etmeye yönelik politika önerileri ile dikkat çekti.

EGİAD olarak, ulusal ve bölgesel sorunlara yönelik doğru politikalar izlenmesini sağlamak amacıyla stratejiler oluşturma hedefi ile oluşturulan EGİAD Think Tank olarak geçmiş yıllarda pek çok ekonomi ve kent raporu hazırlama fırsatı yakalayan kurum, son olarak kamuoyunda "Ev Genci" şeklinde yaygın olarak dillendirilen soruna ilişkin önemli bir Araştırma Raporu oluşturdu. "Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan Gençler" veya kısa ismiyle "NEET Gençler" terminolojisiyle ifade edilen kavrama dikkat çeken EGİAD, bu sorunun çözümü için ise, ülke ve bölge düzeyinde olmak üzere, her ölçekte akılcı politikalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. EGİAD Think Tank çalışmaları kapsamında "Birlikte Çözüm Arayışı - Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu" başlığıyla hazırlan rapor ile Bakanlıklar ve Yerel Yönetimlere ulaşma hedefinde olan STK, karar alıcı ve uygulayıcı tüm paydaşlarla çözümün bir parçası olabilmeyi hedeflemekte. Raporun lansmanında iş dünyası ve basın mensuplarını Dernek Merkezinde buluşturan lansmana, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ev sahipliği yaparken, Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce ve Doç. Dr. Işıl Kurnaz, İZPA-İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da katılım sağladı.

"Karşılık bulabileceğini düşünüyoruz"

Lansmanla ilgili açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Ülkemiz maalesef OECD ülkeleri arasında yüzde 28 ile ev gençleri sıralamasında en üstte. Sürekli övündüğümüz genç nüfusu evlere mahkum etmemiz hem iş dünyası hem de toplum için bir problem olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Bu raporumuzun da bu yüzden çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki iyi örnekleri içeren, Türkiye'nin durum tespitini yapan, İzmir'in durum tespitini yapan ve İzmir için politika önerileri içeren bir rapor olduğu için oldukça değerli. Yerel yönetimimiz ve merkezi hükümetimizde de karşılık bulabileceğini düşünüyoruz" açıklamasına yer verdi. Toplantıda sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Işıl Kurnaz ise, "Bizim ilk kez birincil olarak ele aldığımız bir konu ve NEET gençler ulusal istihdam stratejimizde de bir başlık haline geldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler bir ülke için atalet problemi. Türkiye de bu yönde önemli bir mücadele sürdürüyor. Ancak uluslararası düzeyde karşılaştığımız zaman hala oranlarımız yüksek. Bugün de bunu bir sivil toplum kuruluşu bakışıyla ele almaya çalışacağız" dedi. - İZMİR