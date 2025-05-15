Netflix'ten Anadolu'ya Yetenek Fırsatı

Netflix'in Anadolu'daki genç yeteneklere fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan "Türkiye Yetenek Haritası" projesinin ikinci dönemi Konya'da başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk dönemde Ankara, Çanakkale ve Mardin'de gerçekleştirilen eğitim programlarının ardından, projenin bu yılki ilk durağı Konya oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "A'dan Z'ye Reji Eğitimi", bu ay Divizyon Açık İnovasyon Platformu'nda düzenlendi.

Etkinlik, sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp Konya'da yaşayan ve sektöre yeni adım atan genç profesyonelleri de bir araya getirdi.

Projenin bir sonraki durağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Sinema Ofisi işbirliğiyle 24-25 Mayıs'ta Manisa olacak. Yılın ilerleyen aylarında da Hatay da programa dahil edilecek.

Girişimle gençlere kreatif sektördeki kariyerlerine güçlü başlangıç yapma fırsatı veriliyor

Şirketin küresel inisiyatifi olan "Yaratıcılıkta Eşitlik İçin Netflix Fonu" kapsamında hayata geçirilen proje, Anadolu'da yaşayan gençlerin kreatif endüstride hak ettikleri fırsatlara eşit şekilde erişmelerini amaçlıyor.

Üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden öğrencilerle kariyerinin başındaki gençlere yönelik girişim sektörle ilk teması sağlarken, kreatif sektördeki kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı veriyor.

Şirket, bugüne kadar Türkiye'de kreatif sektörün gelişimine katkı sağlamak ve yeni yetenekleri desteklemek amacıyla 40'tan fazla projeye imza attı.

Çalışmalar arasında, Bahçeşehir Üniversitesi ile hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Netflix Dizi Yazarlığı Dersi", Güney Kaliforniya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen "Yaratıcı Yapımcılık Programı", Anima Okul ile yürütülen "Görsel Efekt Eğitimi" ve Tatino Films ile Impact Hub İstanbul işbirliğiyle sunulan Netflix Series Lab gibi önemli eğitim programları yer alıyor.