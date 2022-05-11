New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek - Son Dakika
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New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek

11.05.2022 13:09

Selçuk Bayraktar ile yapılan bir röportajın eşlik ettiği makalede, Bayraktar'ın Türkiye'nin Elon Musk'ı gibi görüldüğü belirtildi. TB2'nin şu anda Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar olan çatışmalarda 800'den fazla saldırı gerçekleştirdiği bilgisi de makalede yer aldı.

Ukrayna'daki başarılarıyla adından söz ettiren Bayraktar TB2'ler ABD'nin ünlü dergilerinden The New Yorker'da gündem konusu oldu. Savaştaki başarılarıyla ilgili yayınlanan makalede Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsedildi. Yayınlanan makalede Bayraktar TB2 için "Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu" ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda Ukrayna ve çeşitli ülkelerin kullandığı SİHA'ların Türkiye için diplomatik bir araç olduğu vurgulandı.

ABD'nin ünlü dergisi, Bayraktar TB2'yi öve öve bitiremedi: Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu

"BAYRAKTAR BİR EFSANE HALİNE GELDİ"

The New Yorker dergisindeki Stephen Witt imzalı makalede, "Ukrayna'nın savunmasında Bayraktar bir efsane haline geldi. Kiev'de bir hayvanat bahçesi bebek lemura ismi verilmesinden dron'un 'Rus suçlularından hayaletler yaptığını' iddia eden akılda kalıcı bir şarkının konusu oldu" denildi.

ABD'nin ünlü dergisi, Bayraktar TB2'yi öve öve bitiremedi: Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu

"800'DEN FAZLA ATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ"

İnsansız hava aracının Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından da başarılı bir şekilde kullanıldığı belirtilerek, "TB2 şu ana kadar Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar 800'den fazla atış gerçekleştirdi. Askeri analistler daha önce yavaş, alçaktan uçan dronların konvansiyonel savaşta düşük kullanımı olacağını öngörürken TB2, kendisini yok etmek için tasarlanan hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebiliyor" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ünlü dergisi, Bayraktar TB2'yi öve öve bitiremedi: Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu

BAYRAKTAR'LA ARALARINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

Makalenin yazarı Witt, Selçuk Bayraktar ile mart ayında video yoluyla konuştuklarını belirterek şunu aktardı: "Ona dronlarının Ukrayna'daki kullanımına ilişkin bir soru sorduğumda şu cevabı verdi: Yapmaları için tasarlandıkları işi yapıyorlar. Dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden ve zırhlı araçlardan bazılarını etkisiz hale getiriyorlar."

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Son Dakika Ekonomi New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek - Son Dakika


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