Niğde\'de Patates Üretimi ve İhracatı Artıyor

Ekonomi

NİĞDE'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan patateste 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, bu yıl ise ekim alanı 261 bin 300 dekara yükseldi; rekoltenin de 1 milyon 45 bin ton olması bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, " Niğde'de ihracatımız günlük 250-300 ton ortalamayla Suriye, Dubai hatta Afrika pazarına girdik, Moritanya'ya gidiyor. Genel itibarıyla patatesin yüzde 80-90'ı yurt dışına ihracata gidiyor" dedi.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentlerinden Niğde'de kiraz ve çavdarda hasat dönemi sona ererken, patates, lahana, elma, kiraz ve nektari gibi ürünlerde ise sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftçilerin bu yıl rekoltelerden memnun olduğunu belirterek, "Hasat sezonumuz başladı ve kimi ürünlerde ortasına geldik. Niğde olarak üreten ve tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir şehiriz. Ayrıca Niğde altyapı yatırımlarıyla beraber ihracatı da gelişme eğiliminde olan bir şehir. Önde olduğumuz avantajlı ürünlerimiz var, stratejik ürünler dediğimiz; patates, lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektari gibi ürünler, Türkiye'de ilk 10'da olduğumuz ürünlerimiz. Patateste bu yıl biraz artışımız var, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de rekoltede artış var. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan patateste 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, 2024 yılında ekim alanı 261 bin 300 dekara yükselirken rekoltenin de 1 milyon 45 bin tona yükselmesi bekleniliyor. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de ihracatımız günlük 250-300 ton ortalamayla Suriye, Dubai hatta Afrika pazarına girdik Moritanya'ya gidiyor. Genel itibarıyla patatesin yüzde 80-90'ı yurt dışına ihracata gidiyor" dedi.

'LAHANA REKOLTESİ GEÇEN YILA ORANLA AYNI'

Niğde'nin lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirten Asım Baş, "Niğde'de 25 köyümüzde üretimi yapılan lahana hasadımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl lahana üretimimiz aynı. 2023 yılında ilimizde 132 bin 130 ton lahana üretimi yapılırken, bu yıl 132 bin 155 ton civarındadır. Lahana yıllardır olduğu gibi bu yıl da normal seyrinde gidiyor" diye konuştu.

SON KİRAZ HASADI NİĞDE'DE

Türkiye'de son kiraz hasadının Niğde'de yapıldığını söyleyen Baş, "Kiraz hasadımız bitti, Türkiye'nin son kiraz hasadı ilimizden gerçekleşti. Geçen hafta son 2 bin 100 rakımla denediğimiz bir bahçemiz vardı. Orada kiraz hasadımızı tamamladık. Türkiye'de kirazın olmadığı bir dönemdi bu. Kirazımızın büyük bir çoğunluğu ihracata gidiyor, şeftali, nektarin doğrudan ihracata gidiyor. Türkiye'de elma ağacı bakımında ilk sırada yer alan kentimiz, üretimde Isparta'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2023 yılında 240 bin 590 dekar alanda üretimi yapılan elmada 581 bin 304 ton rekolte elde edildi. 2024 yılında elma üretimi yapılan alan 246 bin 900 dekar alana yükselirken, bu yıl beklenilen rekolte 621 bin 788 tondur. Elma hasadımız yeni başladı, genel itibarıyla ekim ayının sonuna kadar devam eder. Türkiye içerisine baktığımız zaman avantajlı olduğumuz ürünlerde ihracat kapasitesi olan bir kentiz. Niğde tarımsal anlamda her zaman gelişimi yüksek olan ve potansiyelini sonuna kadar kullanan bir kent. Hem üretilen üründen hem de kalite açısından Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer alıyor. 2023 bitkisel üretim ve hayvansal üretim açısından bereketli bir sezonu geride bıraktık. Elimizdeki farklı ihracat ürünleriyle ilgili Azerbaycan'dan bir heyeti misafir ettik ve çok da memnun ayrıldılar. İlimizin tarımsal üretimde avantajı ihracattır. İhracat pazarı bulma açısından önemli. İlimizin ürünleri kaliteli ve gittikleri yerden beğeni topluyorlar ve bu yüzden ihracat kısmını çok önemsiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin mamullerinin de ihracatları devam ediyor. İnşallah bu potansiyelimiz artarak devam edecek" dedi.