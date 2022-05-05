Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu - Son Dakika
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Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu

05.05.2022 11:09

Nisan ayında tüketici fiyat endeksinde yüzde 7,25'lik bir artış yaşanırken, bu artıştan en fazla nasibini alan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık izlerken, en fazla fiyat düşüşü görülen ürün ise 21,43 ile salatalık oldu.

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

KURU SOĞANI YÜZDE 45,27 İLE KIVIRCIK İZLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

DOLMALIK BİBERDE YÜZDE 34,78'LİK ARTIŞ

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şeker, yüzde 34,78 ile dolmalık biber, yüzde 34,57 ile sarımsak, yüzde 33,7 ile kesme şeker, yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ SALATALIKTA

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.

İŞTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu - Son Dakika
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