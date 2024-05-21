Nisanda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 194 Bin 419 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 194 Bin 419 Arttı

Nisanda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 194 Bin 419 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 196 bin 309'a yükseldi. Aynı dönemde kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 33,5 azalışla 1890 oldu. Böylece trafikteki araç sayısı nisanda 194 bin 419 artış kaydetti. Motosikletler trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 54,3'ünü oluştururken, otomobiller yüzde 32,9'unu, kamyonetler yüzde 7,1'ini, traktörler yüzde 3,2'sini, kamyonlar yüzde 1,6'sını, minibüsler yüzde 0,5'ini, otobüsler yüzde 0,3'ünü ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1'ini oluşturdu.

21.05.2024 11:19
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Trafiğe nisanda 196 bin 309 aracın kaydı yapılırken, 1890 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki araç sayısı nisanda 194 bin 419 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 artarak 196 bin 309'a yükseldi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 33,5 azalışla 1890'a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, nisanda 194 bin 419 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 13,4 azaldı.

Bu azalış, özel amaçlı taşıtta yüzde 43, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 olarak gerçekleşirken, motosiklette yüzde 3,4 artış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların nisanda yıllık değişimlerine bakıldığında, özel amaçlı taşıtlar yüzde 58,5, motosiklet yüzde 31,5, minibüs yüzde 23,8 artarken, otobüste yüzde 24, kamyonette yüzde 21,2, kamyonda yüzde 20,5, traktörde yüzde 16,4 ve otomobilde yüzde 4,5 azalış meydana geldi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 29,6 milyon

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 27 milyon 114 bin 311'den 29 milyon 561 bin 690'a yükseldi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,7'sini otomobil, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 801 bin 439 taşıtın yüzde 64,3'ü otomobil, yüzde 14,9'u kamyonet, yüzde 13,8'i motosiklet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt olarak kayıtlara geçti.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan 64 bin 694 taşıtın yüzde 12,4'ü Renault, yüzde 10,1'i Fiat, yüzde 9,3'ü Chery, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,8'i Volkswagen, yüzde 5,7'si Citroen, yüzde 5'i Hyundai, yüzde 4,9'u Opel, yüzde 4,3'ü Toyota, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 3,2'si Skoda, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3'ü MG, yüzde 2,6'sı Honda, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,8'i BMW, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,6'sı Nissan ve yüzde 9'u diğer markalardan oluştu.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 otomobilin yüzde 65,3'ü benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 7,5'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı olarak kaydedildi.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 562 bin 640 otomobilin ise yüzde 35,1'inin dizel, yüzde 32,9'unun LPG'li, yüzde 29,3'ünün benzinli, yüzde 1,7'sinin hibrit ve yüzde 0,7'sinin elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 22'sinin 1401-1500, yüzde 18,6'sının 1301-1400, yüzde 13,5'inin 1501-1600, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 12,4'ü siyah, yüzde 12'si mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1,1'i turuncu, yüzde 0,5'i mor, yüzde 0,4'ü sarı ve yüzde 0,4'ü diğer renkli araçlardan oluştu.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisanda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 194 Bin 419 Arttı - Son Dakika

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