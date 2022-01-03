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Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı - Son Dakika

Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı

03.01.2022 23:35
Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı

Sigaradan ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne yüzde 47 zam yapılması sonrası tedarik sorunu patlak verdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur" açıklamalarında bulundu.

Yeni yılda hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 oranında dev zam yapıldı. Bu gelişmeyle sigara ve alkolde olağanüstü fiyat artışı beklenirken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sosyal medya paylaşımında bulunarak Türkiye genelinde dükkan kapattıklarını belirtti.

"YÜZDE 40 ZAM YAPILMASI BİZLERİN TİCARETİNİ SEKTEYE VURMUŞTUR"

Konuyla ilgili açıklamasında Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur. Ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler" dedi.

Okkalı ÖTV zammı sonrası tekel bayileri dükkan kapatıyor

"STOK YAPIYORLAR"

BBC Türkçe'nin İstanbul'da konuştuğu Tekel Bayii sahiplerinden Hüseyin Yanar, "Stok yapıyorlar, önden ürün alıyorlar, zam gelecek diyorlar." dedi ve Aybaş'ın çağrısına uyacaklarını söyleyerek "Mecbur uyacağız çünkü şimdi kapatmazsak sonrasında zorunlu kapatacağız." dedi.

"SEKTÖR TAMAMEN BİTECEK"

Tekel Bayii işletmecisi Bedirhan Güngör de "Gelecek olan zamlardan firmalar bile bayilere ürün vermiyor, yüzde 50'den öncesinden stok yapan bayiler kâr ettiğini zannediyor. Ama insanların alım gücü zaten düştü, bu şekilde olduğu zaman bu sektör tamamen bitecek" yorumunda bulundu.

"FİRMALAR TELEFONLARIMIZA BİLE ÇIKMIYORLAR"

BBC Türkçe'ye ismini vermeden konuşan İstanbul'dan bir başka Tekel Bayii işletmecisi de "Üretici ve ithalatçı firmalardan ürün istiyorum, artık telefonlarımıza bile çıkmıyorlar, cumartesiden beri böyle. Her sene zam geliyordu ama bu kadar yükseği ilk defa geldi, bu bizi çok zarara sokacak." dedi.

İşletmeci sözlerinin devamında, "Mal tedariki sorun, şu anki fiyattan satarsam yeni alacağı ürün daha da pahalı, arayı nasıl sübvanse edeceğim? Bu sebeple geçici olarak kapatmayı düşünüyorum. Ama burası da bir işletme, bir kirası var, borcu, vergisi çalışıyor. Malzeme ödemelerim var, ne yapacağım ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Sigara, Tekel, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı - Son Dakika Ekonomi


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