Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor

Oruç Reis, 7 ay Somali'de sismik veri toplayacak. Türk mühendisler tarafından inşa edilen gemi, yerli personelle çalışacak.

04.10.2024 23:52
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Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı

ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında Somali kara ve açık deniz blokları alanında imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde Oruç Reis Araştırma Gemisi 7 ay boyunca Somali'de görev yapacak.

Geçen Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında Somali kara ve açık deniz blokları alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Somali'de denizde her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik veri toplama çalışması icra edecek. Bu kapsamda yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın devam etmesi ön görülüyor.

Çalışmalara Zağanos Paşa Destek gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi refakat edecek. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki adet firkateyn de çalışmalara eşlik edecek. Çalışmalarının bitmesine müteakip verilen talimatlar doğrultusunda Türkiye'ye dönecek.

Toplanan veriler Ankara TPAO Veri İşlem Müdürlüğü'nde işlenecek ve değerlendirilecek. Değerlendirmeler olumlu olursa sondaj aşamasına geçilecek.

Türk mühendisler tarafından Türkiye'de inşa edildi

87 metre uzunluğundaki Oruç Reis Araştırma Gemisi, 23 m genişliğinde, 34 m yüksekliğinde sahip. Gemi, jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlandı. Gemi, Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip Türkiye'de inşa edildi.

Tamamen yerli ve milli bir gemi olan Oruç Reis Araştırma Gemisi doğal kaynakların aranmasında, kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında, doğal afetlerin araştırılmasında (deprem, tsunami, iklim değişikliği gibi) deniz ve okyanus alanlarındaki yapısal unsurların belirlenmesi amaçlı yer bilim çalışmalarında çok yönlü olarak kullanılıyor.

Gemi adamı mürettebatı Türk personelden oluşuyor

Oruç Reis Gemisinde, gemi adamı mürettebatı olarak tamamen Türk personel çalışıyor. Sismik ve sörvey bölümlerinde ise, yine çoğunluk Türk personel ile beraber, tamamının Türk personel olması için personel yetiştirme ve eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

2017 yılında çalışmalarına başlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uhdesinde Akdeniz ve Marmara bölgesinde, 2022 yılından itibaren ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı uhdesinde Akdeniz ve Karadeniz'de (özellikle Sakarya Gaz Sahasında) toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde 2 ve 3 boyutlu sismik çalışma yaparak veri topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor - Son Dakika

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