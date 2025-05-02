Otomotiv İhracatı Zirvede - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv İhracatı Zirvede

Nisan ayında otomotiv sektörü 3,14 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

02.05.2025 13:09
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 145 milyon 722 bin dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörü 2 milyar 615 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 382,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 60,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 12,4 artışla 14,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisanda ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 8'lik yükselişle 2 milyar 789 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1,9'luk artışla 474,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 42 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 9 milyon dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM2.582.5402.789.0018,013,335.792.71236.238.0411,213,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.697.4981.878.57710,79,024.224.61324.602.4611,69,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri864.923969.05212,04,612.507.36412.118.771-3,14,6
Yaş Meyve ve Sebze211.806237.46212,11,13.487.1993.435.822-1,51,3
Meyve Sebze Mamulleri199.500199.214-0,11,02.590.5442.653.7402,41,0
Kuru Meyve ve Mamulleri114.265133.55816,90,61.717.6781.855.2578,00,7
Fındık ve Mamulleri176.405209.81018,91,02.064.5192.707.19831,11,0
Zeytin ve Zeytinyağı49.17436.881-25,00,2788.152701.711-11,00,3
Tütün67.01077.65515,90,4933.262981.4555,20,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri14.41614.9453,70,1135.896148.5069,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER302.179288.281-4,61,43.662.3083.745.1702,31,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller302.179288.281-4,61,43.662.3083.745.1702,31,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ582.863622.1436,73,07.905.7907.890.410-0,23,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri582.863622.1436,73,07.905.7907.890.410-0,23,0
II. SANAYİ13.218.31614.861.90112,471,0180.570.571186.742.0133,470,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER993.7101.074.0678,15,114.000.95013.913.423-0,65,3
Tekstil ve Hammaddeleri698.226771.64310,53,79.473.1799.577.5831,13,6
Deri ve Deri Mamulleri105.393102.962-2,30,51.658.3141.514.439-8,70,6
Halı190.091199.4634,91,02.869.4572.821.400-1,71,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.492.0032.615.0024,912,531.222.57630.589.405-2,011,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.492.0032.615.0024,912,531.222.57630.589.405-2,011,5
C. SANAYİ MAMULLERİ9.732.60311.172.83114,853,4135.347.045142.239.1865,153,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.225.7901.227.6680,25,918.310.40017.569.420-4,06,6
Otomotiv Endüstrisi2.739.6943.145.72214,815,035.557.82037.970.1416,814,3
Gemi, Yat ve Hizmetleri80.867129.81160,50,62.186.5281.836.879-16,00,7
Elektrik ve Elektronik1.195.1531.382.38215,76,616.146.17316.900.3174,76,4
Makine ve Aksamları844.594857.5951,54,111.309.06510.952.041-3,24,1
Demir ve Demir Dışı Metaller916.5101.081.93318,05,212.109.72712.761.3335,44,8
Çelik1.192.1721.306.2389,66,215.394.15216.322.9546,06,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri334.454389.37516,41,94.462.5654.324.511-3,11,6
Mücevher341.929502.87147,12,47.334.4358.701.02018,63,3
Savunma ve Havacılık Sanayii349.698538.83254,12,65.392.8687.634.98441,62,9
İklimlendirme Sanayii511.741610.40419,32,97.143.3117.265.5851,72,7
III. MADENCİLİK465.815474.6861,92,35.822.6255.989.5842,92,3
Madencilik Ürünleri465.815474.6861,92,35.822.6255.989.5842,92,3
T O P L A M (TİM*)16.266.67118.125.58811,486,6222.185.908228.969.6383,186,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.025.8302.797.983-7,513,435.765.93336.042.5520,813,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI19.292.50020.923.5718,5100,0257.951.841265.012.1902,7100,0

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatı Zirvede - Son Dakika

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