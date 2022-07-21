Özelleştirme Kapsamındaki 17 Taşınmazın Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika
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Özelleştirme Kapsamındaki 17 Taşınmazın Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

21.07.2022 15:58
Özelleştirme Kapsamındaki 17 Taşınmazın Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

Özelleştirme kapsamındaki 17 taşınmazın satışı ve imar planı değişiklikleri onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Özelleştirme kapsamındaki 17 taşınmazın satışı ve imar planı değişiklikleri onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Edirne, Erzurum, İstanbul, Kırıkkale, Muğla ve Yalova'da bulunan toplam 17 taşınmazın satışı ve buna ilişkin imar değişiklikleriyle ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Girlevik II-Mercan Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının, 135 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne verilmesi uygun bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Bursa'nın Karacabey ve İnegöl ilçelerinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Menderes ilçesinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı parsel ve taşınmazlara yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan imar planı değişiklikleri onaylandı.

İHALE KOMİSYONU 10 İLDEKİ TAŞINMAZLARIN SATIŞINI UYGUN BULDU

Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Edirne, Erzurum, İstanbul, Kırıkkale, Muğla ve Yalova'da bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesinde, en yüksek teklifi verenlere satışına ilişkin ihale komisyonu kararları uygun bulundu.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme Kapsamındaki 17 Taşınmazın Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özelleştirme Kapsamındaki 17 Taşınmazın Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika
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