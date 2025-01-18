Palandöken: "Esnaf yeniden sağlıktan faydalanacak" - Son Dakika
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Ekonomi

Palandöken: "Esnaf yeniden sağlıktan faydalanacak"

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Palandöken: "Esnaf yeniden sağlıktan faydalanacak" "Muayene olabilecek sırada ilaçları almak var" "Bağ-Kurlu esnafımıza sevindirici haber geldi" "Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı" "TESK'in taleplerinin karşılık bulması sevindirici" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu...

18.01.2025 09:57
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Palandöken: "Esnaf yeniden sağlıktan faydalanacak"

"Muayene olabilecek sırada ilaçları almak var"

"Bağ-Kurlu esnafımıza sevindirici haber geldi"

"Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı"

"TESK'in taleplerinin karşılık bulması sevindirici"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlıktan faydalanma hakkının yılsonuna kadar uzatılmasının sevindirici olduğunu açıkladı.

Prim borcu olanların sağlıktan faydalanma hakkının yılsonuna kadar uzatılmasının sevindirici olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağ-Kur'luların borcu olsa dahi sağlıktan yararlanmasının önü açıldı. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlar borçlarını ödediklerinde bu sağlık primlerini ceza olarak yatırmak zorunda kalıyorlardı. Ancak 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması, hem esnafın hem de Bağ-Kur'lu tüm çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünü açtı. Bu, konfederasyonumuzun teklifleri arasında yer alıyordu ve bununla birlikte, 6 Şubat depreminde büyük maddi zarar ve can kaybı yaşayan illerimizde mücbir sebep süreci Mayıs ayına kadar uzatıldı. Bizim talebimiz, ancak yıl sonuna kadar toparlanabileceği yönündeydi, çünkü insanlar hem canlarını hem de mallarını kaybettiler; ancak 6 aylık bir süre uzatımı yapılmış oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Depremden zarar gören vatandaşlarımızın yaraları sarılmalı"

Tedavi olabilen Bağ-kurlu esnafın ilaç alabilmesinin de önünün açılması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Zaten Bağ-Kur'lu çalışanların veya esnafın bu konudaki mağduriyeti giderilmiş oldu. Bugüne kadar, bir aydır sağlık hizmetinden yoksun bırakılmanın ne kadar zor olduğunu ilk etapta görmüş olduk ve borçlarını yatırmak suretiyle normal ödeme sisteminin gelişmesine katkı sağlayacaklar. Ben, Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu olarak, iki talebimizin de hayata geçirilmesini çok önemli buluyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda, tedavi süreçlerinde ilaçlarını alabilirlerse daha da rahat edecekler, çünkü sağlık hizmeti ihmal edilmiyor ancak oldukça masraflı bir süreç. Devletin bunu karşılaması yatmayan primlerden dolayı sıkıntı oluşturabiliyor, ama neticede insanlar borçlarını ödeyecekler ve alınan hizmetin bedeli de sağlıklı bir çalışma modeliyle daha faydalı bir kazanca dönüşecek. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Çalışma Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Palandöken: "Esnaf yeniden sağlıktan faydalanacak"
Kaynak: İHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Esnaf yeniden sağlıktan faydalanacak' - Son Dakika

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