Param 2025 İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Param 2025 İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Param 2025 İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı
17.07.2025 09:40
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ParamPOS işlem hacmi 100,4 milyar TL, ParamKart işlem hacmi 9,3 milyar TL oldu. Büyüme devam ediyor.

BÜTÜNLEŞİK finans hizmetleri sunan Param, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi 100,4 milyar TL'ye, ParamKart'la gerçekleşen işlem hacmi ise 9,3 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 100,4 milyar TL'ye yükselirken, ParamKart'ın işlem hacmi yüzde 22,1 artış ile 9,3 milyar TL oldu.

PARAMPOS İŞLEM HACMİ 2025'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 100,4 MİLYAR TL OLDU

Açıklanan verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 100,4 milyar TL'ye çıktı. ParamPOS aracılığıyla 2025'in ikinci çeyreğinde yapılan işlemlerin yüzde 36'sı taksitli, yüzde 64'ü tek çekim olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte ParamPOS ile işlem hacmi en fazla olan ilk 3 sektör; Muhtelif ve Spesiyalite Perakende Satış Dükkanları, Çeşitli Yiyecek Dükkanları, Yemek Yerleri ve Restoranlar olarak sıralanırken bu dönemde ParamPOS üzerinden en çok alışveriş yapılan gün 15 Nisan oldu. Ortalama sepet tutarı ise 2024 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 29 artış göstererek 1.494 TL oldu.

PARAMKARTLILAR İKİNCİ ÇEYREKTE EN ÇOK BAKKALLAR VE SÜPERMARKETLERDE HARCAMA YAPTI

Nakit iade avantajıyla harcadıkça kazandıran ParamKart'la işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artış göstererek 9,3 milyar TL'ye yükseldi.

ParamKart ile yılın ikinci çeyreğinde en fazla harcama yapılan sektörler, tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını da ortaya çıkardı. ParamKart ile işlem adedine göre en çok harcamanın yapıldığı sektörler sırasıyla Bakkallar ve Süpermarketler, Servis İstasyonları, Yemek Yerleri ve Restoranlar olarak açıklandı.

ParamKart ile 2025'in ikinci çeyreğinde yapılan harcamaların çoğunluğu, önceki çeyrek raporlarında olduğu gibi yine İstanbul'da gerçekleşti.

Harcama oranlarında İstanbul'u, sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. 2025 yılının ikinci çeyreğinde en çok harcama yapılan gün 11 Nisan oldu. Ortalama sepet tutarı, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 36,8 artarak 712 TL seviyesine çıktı.

2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının ilk yarısını geride bırakırken, ikinci çeyrekte de elde ettiğimiz güçlü büyüme rakamlarıyla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. ParamPOS ve ParamKart ile yakaladığımız bu istikrarlı başarının arkasında müşteri ihtiyacını her zaman odağına alan yaklaşımımız yatıyor. Yılın ikinci yarısına bu motivasyonla girerken, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda etkimizi artırmaya, kullanıcılarımızın tüm finansal yolculuğunu kapsayan yenilikçi çözümler üretmeye ve fintek ekosistemine yön vermeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Param 2025 İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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