Piyasalar Yarın Açıklanacak Faiz Kararını Bekliyor... Merkez Bankası Faizi Sekizinci Kez Sabit Tutacak Mı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Piyasalar Yarın Açıklanacak Faiz Kararını Bekliyor... Merkez Bankası Faizi Sekizinci Kez Sabit Tutacak Mı

Piyasalar Yarın Açıklanacak Faiz Kararını Bekliyor... Merkez Bankası Faizi Sekizinci Kez Sabit Tutacak Mı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı politika faizi kararını yarın açıklayacak. Merkez Bankası, nisan ayından beri politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor. Piyasalar yarın faizin sekizinci kez sabit tutulmasını bekliyor.

20.11.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı politika faizi kararını yarın açıklayacak. Merkez Bankası, nisan ayından beri politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor. Piyasalar yarın faizin sekizinci kez sabit tutulmasını bekliyor.

TCMB, kasım ayı politika faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Piyasaların gözü yarın faiz kararında olacak.

Merkez Bankası 2023 haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. 2024 Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim  ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, Haziran 2023'te hükümet kurulduğundan beri 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Böylece, Merkez Bankası sekiz aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutuyor.

TCMB'nin kasım ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; piyasa katılımcılarının faiz beklentisi ise yüzde 50 olarak tespit edildi.

Erdoğan: "İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri kasım ayında faizin indirilmesine yönelik bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Piyasaların gözü kulağı yarın Türkiye'nin 2025 yılına faiz indirimiyle girip girmeyeceği konusunda Merkez Bankası'nda olacak.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar Yarın Açıklanacak Faiz Kararını Bekliyor... Merkez Bankası Faizi Sekizinci Kez Sabit Tutacak Mı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
17:52 İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor’a geri dönüyor İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:42 Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:32 Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın
17:21 Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
17:05 Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalar Yarın Açıklanacak Faiz Kararını Bekliyor... Merkez Bankası Faizi Sekizinci Kez Sabit Tutacak Mı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.