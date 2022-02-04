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Projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Yol 5 dakikaya düşecek - Son Dakika

Projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Yol 5 dakikaya düşecek

04.02.2022 17:00

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 5 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Zonguldak'ta dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması beklenen proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek. Tüneller sayesinde 30 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek.

Dev projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK

Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte açılış öncesi meraklı vatandaşlar sahil yolunu gezdi. Son hazırlıkların tamamlandığı sahil yolundaki çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor.

Dev projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

"BİZİM İÇİN BULUNMAZ VELİNİMET"

Sahil yolunda gezintiye çıkan Saadettin Arslan, "Çok iyi yol oldu. Allah razı olsun diyoruz. Ufak tefek aksilikler oldu ama kimse istemezdi öyle olmasını. İnşallah onu da düzelttiler. Bizim için bulunmaz velinimet. Çoğu kimse, camiden çıkan bile yolu görmeye geliyor. Hava iyi olsa burası doluyor. Millet yolu seyretmeye geliyor. İnsanlar buraya doluyor. Buradan devam ediyor. Arkadaşım Çatalağzı'ndan geldi. Buradan yolun devam etmesini bekliyoruz. Bu yolun Filyos'a kadar devam etmesini isteriz. Bu çok iyi bir şey. Kimse buna kötü diyemez. Filyos'ta zaten büyük yatırım var. Oraları gördüm. Çalışmalar, vinçler bir sürü çalışma var" diye konuştu.

Öte yandan hayata geçirilen tüneller ve sahil yolu drone ile havadan da görüntülendi.

Dev projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Dev projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Teoman Duralı, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Yol 5 dakikaya düşecek - Son Dakika Ekonomi


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