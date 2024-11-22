QCAR Mobilite Ankara'da Üç Yeni Şube Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

QCAR Mobilite Ankara'da Üç Yeni Şube Açtı

QCAR Mobilite Ankara\'da Üç Yeni Şube Açtı

QCAR Mobilite, Ankara'da üç yeni şube açarak Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

22.11.2024 15:47
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QCAR Mobilite, Ankara'da üç yeni şubenin açılışını gerçekleştirdi.

QCAR Mobilite, ikisi franchise olmak üzere Ankara'da üç yeni şubenin açılışını gerçekleştirdi. Franchise şubelerinin sahibi ise Quick Sigorta'nın Ankara Yenimahalle acentesi Muhsin Önder oldu.

Mayıs 2023'te faaliyetlerine başlayan ve Maher Holding'in en dinamik iştiraklerinden biri olan QCAR Mobilite, Esenboğa Havalimanı ile başlayan Ankara yolculuğuna üç yeni lokasyon daha ekledi. 21 Kasım'da Ankara'da gerçekleşen yeni şube açılışlarına Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran katılım sağladı. Çok sayıda Quick Sigorta acentesinin de katılım gösterdiği açılışlarda QCAR Mobilite ve Quick Sigorta'nın yönetim ekibi de tam kadro yer aldı.

Konuşmasına önceki gün hayatını kaybeden Ankara'nın önde gelen sigortacılarından Başkent Sigorta Kurucusu merhum Recai Rençberoğlu'na rahmet dileyerek başlayan Yaşar, "Ankara'da ilk QCAR ofisini Esenboğa Havaalanı'nda açmıştık. Bugün üç ayrı lokasyonda daha QCAR şubesi açtık ve Türkiye genelinde 12. QCAR ofisine ulaştık. Yıl sonuna kadar bu sayı 20'yi bulacak. Önder SM Sigorta'nın sahibi Muhsin Önder'in bu yeni franchise şubeleri ise Maher Holding Sigorta Grubu'nun finansal market ekosisteminin işlerliğini ortaya koyuyor" dedi.

Türkiye genelindeki genişleme adımları sürüyor

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, açılışta yaptığı konuşmada "QCAR Mobilite olarak araç kiralamanın ötesinde hizmetler sunma yolculuğumuz, her yeni şubeyle daha da büyüyor. Türkiye genelindeki genişleme adımlarımız, hizmet kalitemizi daha fazla kişiye ulaştırma amacımızın bir göstergesi. Ankara'da açtığımız yeni şubelerimizden olan YHT, ücretsiz cafe ve çalışma alanı hizmetleriyle QCAR'ın gücünü ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda şunu da söylemeliyim ki büyüyen finansal ekosistemimizin Quick Sigorta acenteleriyle de QCAR aracılığı sayesinde geliştiğini görmek gurur verici" açıklamasında bulundu.

Yeni şubeler de yolda

QCAR Mobilite'nin büyüme rotası Adapazarı, Mardin Havalimanı, Midyat, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı, Diyarbakır, Denizli, Adana, Hatay, İskenderun, Ordu, Büyükçekmece, Antalya ve Mersin gibi birçok şehirdeki açılışlarla devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ahmet Yaşar, Ekonomi, Sigorta, Türkiye, Ulaşım, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QCAR Mobilite Ankara'da Üç Yeni Şube Açtı - Son Dakika

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