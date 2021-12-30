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Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak

30.12.2021 08:47

Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanlarıyla çeşitli branşlarda toplam 564 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. İşe alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Danıştay, Devlet Su İşleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı gibi kurumlara yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kamu personeli alımı yer aldı. Buna göre devletin çeşitli kurumlarına 564 personelin alınacağı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak. Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

250 DEFTARLIK UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak. Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla alınacak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NA 10 UZMAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre, çeşitli mühendis kadroları ile uluslararası ilişkiler, iktisat/işletme ve hukuk bölümü mezunları arasından savunma sanayii uzman yardımcısı kadrosuna 10 personel alacak. Başvurular 8- 22 Mart tarihleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığının "www.ssb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, taşra teşkilatında boş bulunan il göç uzman yardımcısı kadrolarına 35 personel alımı yapacak. Giriş sınavına 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak.

DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, uygulamalı sınav sonucuna göre, inşaat mühendisi (11), elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi (3), makina mühendisi (13), meteoroloji mühendisi (7), harita mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya geomatik mühendisi (21), jeofizik mühendisi (4), ziraat mühendisi (4), jeoloji mühendisi veya hidrojeoloji mühendisi (4), bilgisayar mühendisi veya bilgisayar ve yazılım mühendisi (1), maden mühendisi (1) ve orman mühendisi (1) olmak üzere toplam 70 mühendis istihdam edecek. Başvurular 17-28 Ocak tarihleri arasında elektronik ortamda "http://personelalimi.dsi.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Uygulamalı sınava çağrılacak adayların isimleri, sınav yeri, tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 7 Şubat'ta "www.dsi.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi'ndeki birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 33 koruma ve güvenlik görevlisi ile 25 temizlik personeli alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların "http://www.sbu.edu.tr" adresinde yer alan başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını istenilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek. İstanbul'u tercih etmek isteyen adayların Hamidiye Külliyesi'ne, Ankara'yı tercih etmek isteyen adayların ise Gülhane Külliyesi'ne şahsen başvurmaları gerekecek. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası ile başvuru yapabilecek. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacak.

DANIŞTAY'A 5 HİZMETLİ ATANACAK

Danıştay Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 5 hizmetli kadrosuna atama yapacak.

Başvurular 10-20 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstihdam, Danıştay, GÖÇ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak - Son Dakika Ekonomi


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