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Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor

27.11.2021 16:46

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Eğer Erdoğan bu hamleyi yapmazsa; yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlara yüzde 36,2 zam gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,2 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,2 oranında artacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DÜŞÜRME YETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Eğer yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492 liraya, 1601 – 1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya, 1801 – 2000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya ve 2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya yükselecek.

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek.

Süresi 6 ay olanlar için 339 lira

  • 1 yıl olanlar için 452 lira,
  • 2 yıl olanlar için 738 lira,
  • 3 yıl olanlar için 1048 lira
  • 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

EHLİYET HARCI 1116 TL

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

2022 TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

  • Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL
  • Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL
  • Engelli parkını zaptetme: 392 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL
  • Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 TL
  • Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 TL
  • Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL
  • Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar:826 TL
  • Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL
  • Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 TL
  • Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 TL
  • Korsan yolcu taşıyanlar: 1823 – 9125 TL
  • İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 TL
  • Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 TL
  • Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 TL
  • Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9125 TL
  • Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 TL
  • Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408 – 502 TL

MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor

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Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor - Son Dakika
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