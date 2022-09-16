Rusya Devlet Başkanı Putin: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sorunlar çözüldü

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirve'de bir araya geldi. İkili basına kapalı olarak 40 dakika görüştü. Sputnik'in haberine göre; Putin, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın önemli bölümünün en yoksul ülkelere gideceğini umduklarını kaydetti ancak şu ana kadar bunun sağlanamadığına dikkat çekti.

"TÜRKİYE, ÖDEMENİN YÜZDE 25'İNİ RUBLE İLE YAPACAK"

Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti. Türkiye'nin Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında oynadığı role vurgu yapan Putin, "Türkiye, bizim enerji kaynaklarımız için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldi, sadece kendi ihtiyaçları için değil, AB ülkeleri için de. TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor" diye konuştu.

"TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin olağan şekilde devam ettiğini belirten Putin, "Kısa süre önce sizinle oradaki birtakım sorunları istişare etmiştik. İnşaat sürecinin organizasyonuyla ilgili belirli sorunlar vardı. Bildiğim kadarıyla tüm bu sorunlar çözüldü ve dün bu büyük, devasa inşaatın tarafları arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen nihai belgeler de imzalandı" dedi.