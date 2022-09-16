Rusya Devlet Başkanı Putin: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sorunlar çözüldü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sorunlar çözüldü

16.09.2022 18:33
Rusya Devlet Başkanı Putin: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sorunlar çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin, doğalgaz ödemesinin yüzde 25'inin rubleyle ödenmesinde anlaştıklarını bildirirken Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin 'sorunların' çözüldüğünü söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirve'de bir araya geldi. İkili basına kapalı olarak 40 dakika görüştü. Sputnik'in haberine göre; Putin, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın önemli bölümünün en yoksul ülkelere gideceğini umduklarını kaydetti ancak şu ana kadar bunun sağlanamadığına dikkat çekti.

"TÜRKİYE, ÖDEMENİN YÜZDE 25'İNİ RUBLE İLE YAPACAK"

Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti. Türkiye'nin Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında oynadığı role vurgu yapan Putin, "Türkiye, bizim enerji kaynaklarımız için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldi, sadece kendi ihtiyaçları için değil, AB ülkeleri için de. TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor" diye konuştu.

"TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin olağan şekilde devam ettiğini belirten Putin, "Kısa süre önce sizinle oradaki birtakım sorunları istişare etmiştik. İnşaat sürecinin organizasyonuyla ilgili belirli sorunlar vardı. Bildiğim kadarıyla tüm bu sorunlar çözüldü ve dün bu büyük, devasa inşaatın tarafları arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen nihai belgeler de imzalandı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Akkuyu'da dördüncü ve son etabın temelinin atılmasından birkaç gün sonra Rusların sahibi olduğunu ve projenin ana geliştiricisi Akkuyu Nükleer A.Ş, Türk şirket Türk şirket Titan-2 IC İçtaş ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

IC İçtaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projede doğrudan değil yüzde 50 ortak olduğu T2-IC Ortak Girişim Şirketi ile yer aldığını ve feshin hukuksuz olduğunu savunarak uluslararası yargı yoluna başvuracağını duyurdu. Bu tartışmaların merkezindeki iki taraftan "yerelleştirme" ile ilgili de karşılıklı suçlamalar ortaya atıldı. IC İçtaş'ın yerine TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) geldi.

TSM'nin kısa bir süre önce yedi bin Türk emekçinin, işine son verdiği iddia edildi. Akkuyu Nükleer AŞ'de, tecrübeli ve uzman Türk çalışanların işlerine son verilip yerine yabancı uyruklu kaçak işçilerin getirildiği öne sürüldü.

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