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Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir! - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!

22.02.2022 11:16
Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile ticari ve askeri pek çok işbirliklerinin dışında vatandaşı direkt etkileyecek en önemli konulardan biri gıda. Savaşın çıkması durumunda buğday ithalatımız etkilenecek ve ekmek fiyatları görülmemiş rekorlar kırabilir.

Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde ise Türkiye'de ekmek ve un fiyatlarının rekor kırması bekleniyor. 2021 yılında Türkiye, Çin'i bile geride bırakarak Rusya'dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke oldu.

Rusya'dan yapılan ithalatta "stratejik ürün" olarak tanımlanan buğday öne çıkarken arpa, soya, ayçiçeği, mısır gibi temel gıda ürünlerinde de bağımlılık giderek artıyor. Uzmanlara göre, uygulanan yanlış tarım politikaları, enerjiden sonra tarımda da Rusya'nın Türkiye üzerindeki gücünü artıracak.

RUSYA PAZARINA BAĞIMLILIK

Türkiye son yıllarda tarımsal üretimde kan kaybı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında temel gıda maddeleri olan tahıl ve baklagillerde önemli üretim düşüşleri görüldü. Bir önceki yıla göre çavdar, arpa ve kırmızı mercimekte üretim kaybı yüzde 30'ları aştı. Un ve ekmeğin ana maddesi olan buğdayda ise üretim kaybı yüzde 14'e ulaştı.

DW Türkçe'ye konuşan Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım "Türkiye'nin gerçekten tarımda Rusya pazarına bir bağımlılığı var şu anda. Özellikle hububat ürünlerinde. Yani baktığımız zaman buğday, arpa, soya, ayçiçeği, mısırın bir bölümü. Hatta Türkiye, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarına temin ettiği mesela nohut gibi bir ürünü bile Rusya'dan alıyor" diyor.

TAHIL, HUBUBAT, HATTA KEPEK BİLE RUSYA'DAN

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, yalnızca tahıl ve hububat ürünlerinde değil, kepek ve gübrede de Rusya'nın Türkiye'yi kendisine bağlamaya başladığına vurgu yapıyor. Başta buğday olmak üzere pek çok tohumun Anadolu topraklarından çıktığını hatırlatan Kapıkıran, "Anadolu'nun anavatanı olduğu bir tohumla ilgili ithalatçı hale gelmiş olması bir politik hatadır" dedi.

Murat Kapıkıran'a göre, Rusya ile Ukrayna arasında başlayacak bir savaş, Türkiye'de ekmek fiyatlarını kısa sürede rekor seviyelere çıkarabilir. Kapıkıran, "Ekmek fiyatlarının tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıkabileceğini şu andan öngörmek çok kolay, çok mümkün. 5 liraların da falan yetmeyeceğini düşünüyorum" tahmininde bulundu.

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Ukrayna, Buğday, Ekmek, Savaş, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir! - Son Dakika
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