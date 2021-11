Sadece Türkiye'de üretilen yeni Mercedes-Benz Tourrider Kuzey Amerika'da yollara çıkıyor

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilip, ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz'in küresel bilgi birikimini bünyesinde barındıran yeni Mercedes-Benz Tourrider, Daimler dünyasının en önemli ve entegre otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilip Kuzey Amerika'ya ihraç ediliyor. Yeni Mercedes-Benz Tourrider; tasarım, konfor, teknoloji, güvenlik, kişiselleştirme ve ekonomik özellikleriyle Kuzey Amerika otobüsleri için yeni bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Yeni Mercedes-Benz Tourrider, sadece Amerika pazarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilere özel "terzi dikim" siparişlerle bantlardan iniyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; "Dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan Mercedes-Benz Tourrider'ı üreterek birçok ilke imza atıyoruz. Karoserisi paslanmaz çelik malzemeden üretilen Mercedes-Benz Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikamızda yeni bir üretim binası inşa ettik. Yeni Tourrider ile birlikte; Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikamızda araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretiliyor.

Sadece üretimle sınırlı kalmayıp Mercedes-Benz Tourrider'ın AR-GE faaliyetlerinde de önemli sorumluluklar üstlendik. Daimler dünyasında Avrupa'da en fazla otobüs üreten ve aynı zamanda AR-GE faaliyetlerinde de kapsamlı yol testlerini gerçekleştiren fabrikamız, ülkemizde istikrarın sembollerinden biri oldu. Üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji alanlarına da önemli yatırımlar yaparak pek çok ilke imza atıyoruz ve tüm dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz. Bugüne kadar aldığımız sorumlulukları başarıyla yerine getirerek hem yerel hem de küresel olarak yeni görevlerle yolculuğumuzu sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider'ın karoseri paslanmaz çelik malzemeden üretilecek olup, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda bunun için yeni bir üretim binası inşa edildi. Yeni üretim tesisinde aracın karoseri, paslanmaz çelik malzemeden üretildikten sonra boyahanede boyanıyor. Bu anlamda yeni Tourrider ile birlikte; Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretiliyor.

Yeni Tourrider ile ilklere imza atan Mercedes-Benz Türk, şu ana kadar ürettiği otobüsler arasındaki ilk cam tavan uygulaması, bu araca özel olarak geliştirilen darbe sönümleyici etkiye sahip dış tasarım çizgileri ile uyumlu ön ve arka tampon ve dışarı doğru açılabilir acil çıkış camları gibi donanımları hayata geçirdi. Ayrıca ilk defa bu araçta cam elyaflı kompozit malzemeden üretilmiş tavan kaplaması kullanıldı. Paslanmaz çelik gövde için özel olarak geliştirilen bir astar uygulaması ile de boya ve yapıştırıcı malzemenin karoser üzerinde istenilen tutunma kabiliyeti sağlanmış oldu.

AR-GE'sinde Türk mühendislerin imzası

Hoşdere Otobüs Fabrikası, yeni Mercedes-Benz Tourrider'ın AR-GE faaliyetlerinde de önemli sorumluluklar üstlendi.

Kuzey Amerika pazarındaki talepler doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik seçildi. Böylece korozyon dayanımında pazarın beklentilerini karşılayan bir konsept sunuldu. Otobüs karoserisinde dayanım, üretim tekniği gibi birçok açıdan yeni bir dünya olan paslanmaz çelik; yeni parametrelere göre analiz ve testleri yapılarak, imalat süreçlerine uygun olarak geliştirildi. Henüz zorunlu olmadığı halde şimdiden geleceğe hazır olmak adına Amerikan devrilme standardı FMVSS 227'yi sağlayabilmek için belirli bölgelerde yüksek mukavemetli paslanmaz çelik kullanıldı ve bu çözümler simülasyon ve analizlerle doğrulandı. Ancak FMVSS 227 regülasyonunu tam olarak sağlayabilmek için çalışmalar devam ediyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri, Türkiye'de üretildi ve montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Geliştirme aşamasında kaynak noktalarındaki istenilen dayanımı sağlamak için birçok test yapılarak kullanılan paslanmaz çelik malzemeye uygun kaynak teli ve parametreler tespit edildi.

Otobüslerin üretimde devreye alınması için gerekli uygulamalar ve satış sonrasında Amerika'daki servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli uygulamalar otobüs AR-GE diyagnoz ekibi tarafından bu otobüslere özel olarak geliştirildi. Bu uygulamalar prototipler üzerinde test edilerek doğrulandı. Gelecekte bu uygulamalar ile ilgili oluşabilecek değişiklik ve destek taleplerinin de yine Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Diyagnoz Ekibi tarafından karşılanması planlanıyor.

Patentli çözümler uygulandı

Paslanmaz çelikten üretilen ilk otobüs için ihtiyaç duyulan yeni hammadde arayışı, yeni patentlerin alınması ile sonuçlandı. Otobüsün yan duvarındaki sütunlar, aracın en temel taşıyıcı parçaları arasında yer alıyor. Otobüslerin bir kaza anında yan yatması durumunda, yolcu güvenliği açısından, yaşam alanı olarak tanımlanan hacmin korunabilmesi için Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, bu alana özel bir çalışma da gerçekleştirdi. İlk defa bu otobüslere özel olarak geliştirilen, otobüslerin yan kısımları için tasarlanan ve patenti alınan "Pipe in Pipe" uygulaması (İç İçe Geçmiş Profiller) sayesinde kalın ve yüksek mukavemetli malzemeler kullanıldı. Bu özelliklere uygun paslanmaz boru malzemeler için yeni ve yüksek mukavemetli hammaddeler kullanıldı.

Ayrıca ilk defa bu araca özel, çok yüksek enerjileri sönümleme özelliği olan bir tampon geliştirildi. Bu sayede belli bir hıza kadar çarpmalarda aracın ön yüzeyindeki parçalar korunarak aracın yola devam etmesi sağlandı. Tamamıyla Mercedes-Benz Türk mühendisleri tarafından yapılan geliştirme çalışmalarında özellikle aracın dış çizgileri ile uyum sağlanırken aynı zamanda yapının bu kadar yüksek enerjiyi sönümlemesine rağmen kendisinin mümkün olduğunca hafif olması da dikkate alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde Türk Patent Kurumu'ndan alınan patentlerin yanı sıra Amerika'da da patent başvurusu ile ilgili değerlendirmeler sürüyor.

Türkiye'den Kuzey Amerika yollarına

Ürün kalitesine yüksek önem veren Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçlarını tüm modellerinde karşılayan Mercedes-Benz, Tourrider Business ve Tourrider Premium olmak üzere iki versiyon sunuyor. Yeni Mercedes-Benz Tourrider, 13,72 metrelik (özel darbe emici tamponlarla 13,92 metre) uzunluğu, üç dingili ve yüksek tavanıyla yollara çıkıyor. Yolcu otobüslerinin "Business Class" versiyonu olarak konumlandırılan Tourrider Business, yüksek beklentileri karşılamak üzere geliştirilen bir yolcu otobüsü. Tourrider Premium ise "lüks bir yolcu otobüsü" olarak birinci sınıf yolculuk beklentilerini karşılıyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider, uzaktan bakıldığında bile Mercedes-Benz dünyasının bir üyesi olduğunu hemen hissettiriyor. Merkezi bir yıldıza sahip krom çerçeveli ön ızgara ile aynı hizada farlara sahip yatay ön tasarım mimarisi, markaya özgü karakteristik bir tasarım unsuru olarak dikkat çekiyor. Karoser yapıları aynı olsa da Tourrider Business bağımsız LED kubbe tipi farların kullanılmasıyla farklılaşıyor. Tourrider Premium ise özel olarak geliştirilen LED entegre farlarla donatılıyor. Tourrider Premium'a arkadan bakıldığında markaya özgü entegre Mercedes yıldızına sahip trapez şeklinde arka cam dikkat çekerken, Tourrider Business modelinde ise arka cam yerine "Amerikan Klasikleri"ni çağrıştıran panjur görünümlü siyah bir kaplama kullanılıyor. Yakıt tüketimini azaltmak için önden arkaya doğru aerodinamik olarak optimize edilen yeni Tourrider, tasarım ve işlevi aynı potada eritiyor.

Özel donanımlı yolcu kabini ve Top Sky Panorama cam tavan

Tourrider Premium'un Tourrider Business versiyonuna kıyasla 6 cm daha yüksek olan yolcu bölmesi, yolcuların geniş bir yaşam alanının keyfini sürebilmesini sağlıyor. Mercedes-Benz Tourrider, herkese son derece rahat ve konforlu bir oturma alanı sunuyor. Örneğin, müşterilere isteğe bağlı olarak iki adet tekerlekli sandalye alanı sunulurken, otomatik asansör, rahat ve pratik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca asansör, alan kazanmak için arka aksların üzerine gizlenebiliyor. Tourrider Premium, isteğe bağlı olarak benzersiz Top Sky Panorama cam tavan ve buna uygun bir tavan aydınlatma sistemi ile de donatılabiliyor. Akşam veya gece sürüşlerinde ise isteğe bağlı sunulan ortam aydınlatması, benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor. LED şeritler kabinin sağ ve sol tarafı boyunca, bagaj raflarının altında ve cam çıtalarının altında yanıyor. Ayrıca araçlarda opsiyonel olarak, yolcu konforunu daha da arttırmak üzere, uçaklardakine benzer bir kapaklı paket rafı konsepti de sunuluyor. Yolcu bölümündeki monitörler, Amerika pazar taleplerine uygun olarak araç içine dağıtılıyor ve koltuklara uygun şekilde konumlandırılıyor. Bu kapsamlar başta olmak üzere, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından diğer iç donanım ve iç kaplama kapsamlarında toplam 16 adet patent başvurusu yapıldı.

Konforlu Mercedes-Benz Travel Star Eco koltuklar, Tourrider Business'ta standart olarak sunuluyor. Tourrider Premium'un koltukları ise lüks sınıf deneyimi yaşatıyor. Luxline döşemeli Travel Star Xtra, Mercedes-Benz'in en iyi yolcu otobüsü koltukları olarak biliniyor. Otobüs şirketleri isterlerse; farklı kumaşlar, renkler, süslemeler, kapitone kumaşlarla veya şık ama bakımı bir o kadar kolay deri-elyaf birleşimi malzemelerle Tourrider'ın benzersiz karakterini daha da güçlendirebiliyor. İç mekan için farklı tasarım seçenekleri de sunuluyor. Ayrıca yolcular için ikili koltukların arasında elektronik cihazlarını şarj etmek için bir çift USB ve/veya 110 volt prizler de sunuluyor.

Mühendisler ayrıca Mercedes-Benz Tourrider'ın ısıtma ve iklimlendirme sistemine de büyük özen gösterdiler. Eberspcher/Sütrak imzasını taşıyan 35 kW gücündeki entegre klima, en sıcak günlerde bile serin bir ortam sağlıyor. Ayrıca sürücü kokpiti için 9 kW gücünde ayrı bir kliması da bulunuyor.

İki farklı kokpit, çok sayıda yenilikçi sürüş destek ve güvenlik sistemi

Büyük sorumluluk taşıyan işleriyle sürücüler, geleneksel olarak Mercedes-Benz mühendisleri ve tasarımcıları için her zaman öncü bir rol oynuyor. Tourrider Business, dinamik ve işlevsel "Cockpit Basic Plus" ile etkileyici bir yapı sunarken; Tourrider Premium ise lüks ve işlevsel "Cockpit Comfort Plus" ile donatılıyor. Her iki kokpit de son derece ergonomik bir tasarım, çok sayıda pratik ve yenilikçi işlev sunuyor. İki kokpit yaklaşımı, donanım dışında tasarım ve yapı olarak da farklılık gösteriyor.

Sürücüyü çok sayıda işlev destekliyor. Standart olarak sunulan elektronik park freninin düğmesi, sürücünün sol tarafından yer alırken, kullanım kolaylığı ve yüksek güvenlik seviyesi sunuyor. Ayrıca sol ve sağ taraftaki bagaj bölmesi kapakları, bir anahtar ile ayrı ayrı kilitlenebiliyor. Açık olan kapaklar ise gösterge panelinde gösteriliyor.

Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan "Mercedes-Benz" ve "güvenlik" kavramları, birbirinden asla ayrılmıyor. Kaza önlemeye yönelik, sektöre yön veren destek sistemleri, Mercedes-Benz ve yeni Tourrider'ın en güçlü yanlarından biri. 360 derece kamera sistemi, manevra yaparken ve dar alanlarda kusursuz bir çevre görüşü sunuyor. Hem kısa hem de uzun farlar, iki LED far sisteminin güçlü ışık huzmesinden yararlanıyor. Yeni Mercedes-Benz Tourrider, standart olarak sunulan "Yanaşma Işıkları"yla geri manevralarda da sürücüsünü destekliyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan, radar tabanlı kişi tanıma özelliğine sahip Sideguard Assist (Dönüş Asistanı), yeni Mercedes-Benz Tourrider'ın gelişmiş güvenlik özelliklerinden sadece biri. Sistem, kapı tarafında yaya, motosikletli veya bisikletli gibi hareketli bir cisim veya sabit bir engel varsa sürücüyü uyarıyor. Böylece, özellikle yerleşim yerlerinde dönüş yaparken sürücüyü destekliyor ve diğer trafik kullanıcılarını etkin bir şekilde koruyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider, yaya algılama özelliğine sahip Active Brake Assist 5 (ABA 5) ile donatılan ilk yolcu otobüsü. Her iki versiyonda da otobüslerde kullanılan dünyanın ilk acil fren asistanı standart olarak sunuluyor. Sürüş destek sistemi, sabit ve hareketli engellere ek olarak sistem sınırları içindeki insanları da algılayarak otobüs durana kadar otomatik olarak acil fren gerçekleştiriyor. Active Brake Assist 5, ek olarak radar tabanlı mesafe takip işlevini de yerine getiriyor. Bu özellik Tourrider Premium'da standart olarak sunuluyor. Sistem, ana yollarda ve otoyollarda sürücüyü rahatlatıyor. Sürüş destek sistemi önde yavaş giden bir araç algıladığında, sürücü tarafından önceden belirlenen hıza bağlı bir mesafeye ulaşana kadar otomatik olarak otobüsü yavaşlatıyor ve bunu korumaya devam ediyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan Dikkat Asistanı (ATAS), tipik yorgunluk veya dikkatsizlik belirtileri algıladığında sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve mola vermesini istiyor. Bir diğer sürüş destek sistemi olan ve standart olarak sunulan şerit takip asistanı, ön camın arkasındaki kamera sistemiyle, araç istem dışı olarak içinde bulunduğu şeridin dışına çıktığında bunu algılıyor. Araç yol şeridini geçtiğinde, sürücü koltuğunun ilgili tarafında net bir titreşim ile sürücü uyarılıyor.

Güçlü ve ekonomik güç aktarma sistemi, kapsamlı hizmetler

Yeni Mercedes-Benz Tourrider'da, yüksek verimlilik seviyesiyle başarısını kanıtlamış sıralı 6 silindirli Mercedes-Benz OM 471 motor kullanılıyor. 12,8 litre hacimden 450 HP (336 kW) güç ve 2100 Nm tork kullanıma sunan motor, benzersiz esnek yüksek basınçlı enjeksiyon X-Pulse ile, ara soğutucu, egzoz gazı devridaimi ve SCR (seçici katalitik redüksiyon) olmak üzere en gelişmiş motor teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Motor; yüksek yakıt verimliliği, yüksek güç üretimi ve gelişmiş güvenirlik seviyesiyle öne çıkıyor. Motorun ürettiği güç, tork konvertörlü Allison WTB 500R otomatik şanzıman ile yola aktarılıyor. - İSTANBUL