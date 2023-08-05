Sahalara yeniden inan Kılıçdaroğlu, elindeki Türk parasıyla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz

Erzincan'dan vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden sonra asıl zamların geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ocak'tan sonra belediye başkanları seçim süreci gelecek, asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz" dedi.

YENİDEN SAHAYA İNDİ

28 Mayıs yenilgisinin ardından yeniden sahalara inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Ahmet Akın ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül eşlik etti.

"SABAH ZAM, ÖĞLEN ZAM, AKŞAM ZAM"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Esnaf sattığı ürünün yerine yenisini almak istediğinde parası yetmiyor. Sabah zam, öğlen zam, akşam zam. Nereye gidecek bu işin sonu. Esnaf kardeşim yeri geldiğinde sigorta primini dahi ödeyemiyor. Sigorta primini ödeyemediği için de bu sefer sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Çiftçiye nasıl Ziraat Bankası'nın ucuz kredi vermesi gerekiyorsa Halk Bankası'nın da esnafa ucuz kredi vermesi gerekiyor. Ama önünü kesiyorlar, size gelince krediyi vermiyorlar ama ağalara paşalara gelince dünyanın kredisini üstelik çok düşük faizlerle veriyorlar. Bunların hepsini ben hafızamın bir köşesine yazdım, sizler de hafızanızın bir köşesine yazın.

"YAĞMUR GİBİ ZAMLAR GELECEK"

Ne diyorlar? 'Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz.' 'Ocak ayında vereceğiz' ne demektir? 'Asıl zammı Ocak'tan sonra yapacağız... Şimdi durumu idare ediyoruz, parça parça zam yapıyoruz... Ama Ocak'tan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek.'Ocak'tan sonra belediye başkanları seçim süreci gelecek, asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz."

CEBİNDEN 200 LİRA BANKNOT ÇIKARDI

Cebinden 200 lira banknot çıkaran Kılıçdaroğlu, 200 liranın 2009 ve günümüzdeki değerini kıyasladı. Kılıçdaroğlu, "Bakın bu 200 lira. Piyasadaki en yüksek rakamlı banknot. Bu banknot 2009 yılında yürürlüğe girdi. O gün 200 liralık banknotla 131 dolar para alıyordunuz. Şimdi ise sadece 7 dolar alıyorsunuz. 200 lira yürürlüğe girdiğinde 44 kilo pirinç alıyordunuz. Şimdi bu 200 lira ile en fazla 5 kilo pirinç alıyorsunuz.

Piyasaya ilk çıktığında 200 lira ile 14 kilo kuzu eti alabiliyordunuz. Şimdi sadece ve sadece 600 gram alabiliyorsunuz. Bu 200 lira çıktığında 18 kilo beyaz peynir alabiliyordunuz. Bugün sadece ve sadece 1 kilo beyaz peynir alabiliyorsunuz. Bu 200 lirayla 2009 yılında 306 kilo kuru soğan alabiliyordunuz şimdi sadece 11 kilo kuru soğan alabiliyorsunuz. 200 lirayla 2009 yılında 2.5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün bir çeyrek altın 6749 lira. Geldiğimiz nokta budur." dedi.

"OY KULLANIRKEN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bu 200 liralık banknot çıktıktan bir süre sonra Erdoğan şu konuşmayı yaptı: 'Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli maç gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler.' Doğru mu? Evet doğru. 'Paranın itibarı, milletin itibarıdır.' 200 liranın nereden nereye geldiğini ve gördünüz. Sizden tek isteğim; oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu ona göre kullanın." ifadelerini kullandı.