Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çekiyor

Sakarya, yılın ilk 5 ayında 2 milyar 485 milyon 804 bin dolarlık otomotiv ihracatı yaparak Türkiye'nin otomotiv ihracatında lider illerinden biri oldu. Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 9,1 artırdı. Kentten en fazla ihracat yapılan ülkeler ise Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve Almanya oldu.

17.06.2024 10:35
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Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, yılın ilk 5 ayında 2 milyar 485 milyon 804 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sakarya, ocak-mayıs döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyarak ülke ihracatına yüzde 2,6 katkı sundu.

Yılın ilk 5 ayında 140 ülke ve 10 serbest bölgeye 2 milyar 485 milyon 804 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre dış satışını yüzde 9,1 artırdı.

Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 87,9 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kent, Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesisleriyle ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Ocak-mayısta yaptığı otomotiv satışını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artırmayı başaran Sakarya, 2 milyar 185 milyon 216 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

Yılın ilk 5 ayında kentten en çok ürün gönderimi yapılan diğer sektörler sırasıyla, 58 milyon 192 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 41 milyon 513 bin dolarla çelik, 38 milyon 893 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 30 milyon 426 bin dolarla makine ve aksamları, 26 milyon 846 bin dolarla iklimlendirme sanayi olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-mayıs döneminde kentten en fazla ihracat, 396 milyon 9 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artış gösterdi.

Birleşik Krallık, 299 milyon 776 bin dolarla kentten en fazla dış satım yapılan ikinci ülke oldu. Bunu 237 milyon 959 bin dolarla İspanya, 234 milyon 968 bin dolarla Polonya ve 207 milyon 368 bin dolarla Almanya takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çekiyor - Son Dakika

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