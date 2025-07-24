Samsun'da Turizm Patladı - Son Dakika
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Samsun'da Turizm Patladı

Samsun\'da Turizm Patladı
24.07.2025 13:08
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Samsun'da 2025'te 214 bin turist konakladı, yabancılar arasında Ruslar öne çıktı.

Turizmde atağa kalkan Samsun'da 2025 yılının ilk 5 ayında 11 bin 361'i yabancı olmak üzere toplam 214 bin 507 turist konakladı.

'Kuzeyin Parlayan Yıldızı' sloganıyla turizmde atağa kalkan Samsun, birçok yerli ve yabancı turisti kente çekiyor. Doğal güzellikleri, sosyal donatı alanları ile çeşitli aktivite imkanlarıyla gastronomiden spora, spordan sağlığa birçok alanda turistlere çeşitli deneyimler sunan Samsun önceki yıllara nazaran geçiş noktası olmaktan daha çok durak noktası olma yolunda mesafe kat etti.

İlk 5 ayda 214 bin 507 turist Samsun'da konakladı

Ocak ayında bin 516 yabancı, 38 bin 279 yerli turist, şubatta 2 bin 70 yabancı, 33 bin 194 yerli turist, martta bin 915 yabancı, 32 bin 80 yerli turist, nisanda 2 bin 735 yabancı, 48 bin 442 yerli turist Samsun'da en az 1 gece konakladı. Mayıs ayında ise konaklayan turist sayısı pik yaptı. Mayıs'ta konaklayan turist sayısı hem yerli hem de yabancı turistlerde önceki ayları geçti. Kayıt altına alınan konaklamalara göre Samsun'da mayısta 3 bin 125 yabancı, 51 bin 151 de yerli turist olmak üzere 2025'in ilk 5 ayında 11 bin 361 yabancı, 203 bin 146 yerli turist Samsun'da en az 1 gece geçirdi.

Tesislerde konaklayan yabancı turistlerin milliyetine bakıldığında ocakta en çok Gürcü vatandaşlar, şubatta en çok Alman vatandaşları, martta en çok İranlılar, nisanda ve mayısta en çok Ruslar tesislere giriş yaptılar. Ayrıca Kuzey Kore, Çin, Fransa, Birleşik Krallık, Özbekistan, Irak, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, İsviçre, Hollanda, İzlanda, KKTC, Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Suriye vatandaşları da konaklamak için Samsun'u tercih eden yabancı turistler arasında yer aldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Samsun'un yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'un tanıtımını yapan görseller, sosyal medya mecralarında 6,1 milyon gösterim aldı. 35 ülkede gerçekleştirilen dijital banner kampanyaları ile de toplam 14,2 milyon gösterim gerçekleştirildi. Bunlara ek olarak TGA tarafından Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelerden acente ve influencerlar Samsun'da ağırlanarak, bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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