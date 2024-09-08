Samsun'dan 27 Ülkeye İzolasyon Malzemesi İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'dan 27 Ülkeye İzolasyon Malzemesi İhracı

Samsun\'dan 27 Ülkeye İzolasyon Malzemesi İhracı

Samsun'da bulunan firma tarafından üretilen izolasyon malzemeleri, altyapı ve inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor. Firma, tünel, katı atık ve maden atık depolama ile tank sahaları, asit havuzları, gölet ve sulama kanallarında kullanılmak üzere çeşitli izolasyon malzemeleri üretmektedir. Ayrıca firma, Azerbaycan Karabağ bölgesinde tünel inşaatları da gerçekleştirmektedir.

08.09.2024 11:48
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Samsun'da bulunan firma tarafından üretilen izolasyon malzemeleri, 27 ülkeye gönderiliyor.

Altyapı ve inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan firma, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteriyor.

İmal edilen ürünlerin arasında tünel, katı atık ve maden atık depolama ile tank sahaları, asit havuzları, gölet ve sulama kanallarında kullanılmak üzere membran (suyla daimi temas halindeki yüzeylerin alt ya da üst bölümlerine su geçişlerine engel olmaya yarayan izolasyon materyali), geotekstil (toprakla kullanıldığında ayırma, filtreleme, güçlendirme, koruma ve drenaj gibi birçok işlevi etkili şekilde yerine getirebilen, çok yönlü, geçirgen kumaş), geogrid (zeminleri ve benzeri malzemeleri güçlendirmek için kullanılan geosentetik malzeme), drenaj sistemleri ile erozyon kontrol ürünleri bulunuyor.

Firma, yılda 3,5 milyon metrekare membranı aralarında Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Romanya, Macaristan, Sri Lanka, Pakistan ile Afrika ülkelerinin bulunduğu 27 ülkeye ihraç ediyor.

Firma, ayrıca bünyesindeki 150 personel ve iş ekipmanıyla Azerbaycan Karabağ bölgesinde toplam 10 kilometrelik 20 tünelin nihai beton kaplaması ve bağlantı yollarını da yapıyor.

"Karabağ, bizim evimiz"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu, AA muhabirine, tesislerinin 7 bin metrekarelik toplam alanının 4 bin metrekaresinin kapalı olduğunu söyledi.

Geosentetik ürünler (mühendislik alanında geleneksel yöntemlerin yerine kullanılan tekstil ve kompozit ürünlerin genel adı) imal ettiklerini belirten Karaosmanoğlu, " Türkiye'nin büyük firmalarından biriyiz. Azerbaycan'da, Karabağ'da, Laçın Koridoru'nda (Laçın- Hankendi yolu) iş yapıyoruz. Fabrikamızda çalışan sayısı 40'ın üzerinde ama şantiyelerimizle beraber 150'yi aşkın çalışanımız var." dedi.

Karabağ'da tünellerin hem yalıtım hem nihai beton kaplamalarını yaptıklarını anlatan Karaosmanoğlu, Türkiye genelinde inşa edilen bazı tünel ve barajların PVC membranlarını sağladıklarını dile getirdi.

Özellikle Azerbaycan'da çalışmanın kendileri için büyük gurur olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Karabağ, bizim evimiz. Biz de oraya hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir onur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'dan 27 Ülkeye İzolasyon Malzemesi İhracı - Son Dakika

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