Samsun TSO\'dan İhracatta Yeni Hedefler

Ekonomi

Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye hedefiyle, ortak payda Samsun etrafında, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızla güçlü bir iletişim ve diyalog içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun TSO Meclisi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 2024 yılı yönetim kurulu faaliyetleri ile 2024 yılının faaliyet raporu ve gelir-gider bilançosunun oy birliği ile kabul edildi. Mecliste söz alan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2024 yılında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.

"Stratejik planın en önemli ayağı ihracat"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sözlerine Bolu'da meydana gelen yangın faciasında hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyerek başladı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak planladıkları stratejik plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Murzioğlu, "Bilhassa stratejik planımızda öne çıkan üç ana başlığımız var. Bunlardan ilki ihracat konusu. Yönetime geldiğimiz günden itibaren oda olarak şehrimizin ihracatının sürdürülebilir bir şekilde artması adına önemli faaliyetler yürütüyoruz. TOBB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Orta Karadeniz Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi temsilciliklerimizle üyelerimize pazar araştırması ve potansiyel alıcılar konusunda önemli destekler veriyoruz. İhracata yönelik olarak 51 firmaya ücretsiz danışmanlık desteği verdik. 7/24 kesintisiz ihracat için medos dolaşım belgelerinin onaylanması hizmetini mesai mevhumu gözetmeden veriyoruz. 2024 yılında odamızca medos üzerinde 40 bin 163 adet belge onayı gerçekleştirdik. Dış ticaret konusunda en önemli kapasite unsuru bu konuda yetkin insan kaynağı oluşturmak. Dış ticaret elemanı yetiştirmek ve mevcut personeli güncellemek adına sürekli eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

"2024 yılında 174 ülke, 7 serbest bölgeye ihracat yapıldı"

Konuşmasında ihracat rakamlarına da değinen Murzioğlu, "2024 yılında faaliyet yeri esasına göre 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını görüyoruz. Samsun 1 milyar 652 bin dolarla bu listede yer aldı. 2024 yılsonu itibariyle ihracatımızla ilgili detaylara baktığımızda ise, Samsun 174 ülke ve 7 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirmiş. En önemli ihracat partnerlerimiz Rusya, ABD, Hollanda, Almanya ve Özbekistan. 2024 yılında fasıla göre 89 ürün çeşidi, uluslararası standart sanayi sınıflamasına göre ise 124 çeşit ürünün ihracatını gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları, öğütülmüş tarım ürünleri, silah ve mühimmat bu sıralamada en üstte yer alıyorlar. Önceliklendirdiğimiz bir diğer konu çağın gereği teknolojiyle entegrasyon yani dijital dönüşüm. Bu konuda siber güvenlikten, yapay zeka kullanımına, yeni nesil girişimcilik model ve stratejilerinden, dijital ticaret eğitimine kadar pek çok alanda uzmanların katılımıyla eğitimler düzenledik. Dijitalleşmeye ilişkin en önemli alanlardan bir tanesi e-ticaret konusu. Bu konudaki farkındalığı çok önemsiyoruz. Bu bakış açısıyla yıl içinde iki büyük etkinliğe imza attık. İhracat ve dijitalleşme kadar önemsediğimiz başlıklarından bir tanesi de sürdürülebilirlik konusu. Sürdürülebilirlik konusunda üyelerimizin seviyesini tespit etmek ve yönlendirme haritası oluşturmak için kendimizi de geliştiriyor; sürdürülebilirlik uzmanımızı yetiştiriyoruz. Geliştirdiğimiz araçla birlikte yakın vadede danışmanlığa başlamayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Proje Zonguldak'tan Artvin'e 16 ilde uygulanacak"

Koordinatörlüğünü yürüttükleri Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Projesi kapsamında, 2025-2028 dönemi için Avrupa Komisyonu'ndan en yüksek puanı alarak revizyonsuz kabul edilen proje hakkında da açıklamalarda bulunan Murzioğlu, "Böylece Avrupa Komisyonu'ndan 954 bin 650 euro hibe almaya hak kazandık. Kazanmak kadar bu hibeyi nasıl kullanacağımız da önemli elbette. Bizim bölgede lider ve öncü olma rolümüzü muhafaza etmek üzere ortaya koyduğumuz bir vizyonumuz var. Biz bu proje ile batıda Zonguldak'tan, doğuda Artvin'e kadar toplam 16 ilde KOSGEB ve odalar iş birliğiyle faaliyetler yürüteceğiz. KOBİ'lerimizin uluslararası pazarlara açılma ve yabancı ortaklarla ticari ve teknolojik iş birlikleri kurmalarına destek olarak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda yeteneklerini geliştirip rekabet güçlerini arttırmak adına eğitim, organizasyon, danışmanlık ve B2B gibi faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz. Konsorsiyum olarak son 10 yıl içinde bölgemizde 250'den fazla eğitim, seminer organizasyonu, 85 adet uluslararası ikili iş görüşmesi organizasyonu yaptık. Bu etkinliklere bölgemizde 8 binden fazla firma katılım sağladı. Yaptığımız uluslaralarası ikili iş görüşmesi etkinliklerinde binden fazla iş görüşmesi yapıldı. Bu hizmetlerimiz sonucu bölgemizde son 10 yıl içinde 200'e yakın firmamızın yurt dışında ortak bulmasına ve yurt dışı pazara açılmasına destek olduk" ifadelerini kullandı.

"Faal üye sayısı 10 bine yaklaştı"

Konuşmasında 2024 yılındaki oda birim hizmetlerinden de bahseden Murzioğlu, şunları söyledi:

"2024 yılında bin 246 yeni üye kaydı, 399 firma kaydı kapanış işlemi gerçekleştirdik. Böylece 2024 sonu itibariyle Odamızın faal üye sayısı 9 bin 800'e ulaştı. Şirket tipine göre dağılıma baktığımızda, üyelerin 2 bin 71'i anonim şirket, 6 bin 200'ü limitet şirket, bin 372'si gerçek kişi ticari işletme, 81'i kooperatif, 22'si iktisadi işletme, 28'si kolektif, 1 tanesi komandit, 20'si dernek iktisadi işletmesi, 4'ü vakıf iktisadi işletmesi ve 1 tanesinin de yabancı şirketin Türkiye merkez şubesi olduğunu görüyoruz. Diğer servislerimizde ise, 210 adet Yerli Malı Belgesi tanzim ettiğimizi, 233 sanayicimize Kapasite Raporu düzenlediğimizi, 2 bin 728 adet sayısal takograf teslimatı yaptığımızı, 299 adet İş Makinesi Tescil Belgesi düzenlediğimizi, 82 adet Tır Karnesi ve 845 adet dozvola satış işlemi hizmeti verdiğimizi görüyoruz. Şüphesiz bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yol haritamız 2022–2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız. Bu yılın ikinci yarısında da 2026–2029 dönemi için sizlerin ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla yeni planımızı hazırlayacağız. Bu vesileyle, oda olarak ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi noktasında, faaliyetlerimizin yürütülmesinde gösterdiğiniz destek ve güven için teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi, 'Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye' hedefiyle, ortak payda Samsun etrafında, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızla güçlü bir iletişim ve diyalog içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Oy birliği ile ibra edildi

Murzioğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Eldemir, 2024 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen odanın kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Daha sonra ise meclise sunulan 2024 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen Oda'nın kesin gelir-gider bütçesi ve Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclis ayrıca, yönetim kurulu 2024 yılı faaliyetlerini de oy birliği ile ibra etti. Tekrar söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak ortaya koydukları hedeflerin gerçekleşmesi noktasında verdikleri destek ve güven için meclis üyelerine teşekkür etti. Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN