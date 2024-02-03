Sanayi ve Teknoloji Bakanı Adıyaman\'da destek programı hakkında açıklamalarda bulundu

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugüne kadar destek programı kapsamında Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Kacır, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika sahibi Ekrem Cırık'tan tekstil üretimi hakkında bilgi alan Kacır, işçilerle sohbet etti.

Bakan Kacır, daha sonra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "2024 Yılı Adıyaman Projeleri İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kacır, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın geçen yıl çok ağır bir sınavdan geçtiğini ve depremde en çok hasar alan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "asrın felaketi"nin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren tüm kaynakların deprem bölgesi için seferber edildiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Adıyaman'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 385 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Adıyaman dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi haline getirmek için bölgeye gerçekleştirilecek yatırımlara, ilave faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren en kapsamlı teşvik paketimizi sunduk. Teşvik paketimizle birlikte Adıyaman'ımız da 2 bin 500'e yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 3,7 milyar liraya ulaşan 25 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik."

22 yılda 5 yeni OSB kazandırıldı

Bakan Kacır, Adıyaman'ın son 22 yılda önemli bir bölgesel üretim merkezine dönüştüğünü, 2002 yılından bu yana kente 5 organize sanayi bölgesi kazandırıldığını ifade etti.

"OSB'lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık. Bu yıl da Adıyaman'da OSB'lerimizde 6 altyapı ve üst yapı projesine devam edeceğiz." diyen Kacır, Adıyaman Gölbaşı OSB projesinin bu yıl tamamlayarak sanayicinin hizmetine sunmayı planladıklarını dile getirdi.

Depremzedelerin KOSGEB borçları silindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrasında Adıyaman Kayaönü'nde 49 hektar büyüklüğünde yeri sanayi alanı olarak ilan ettiğini hatırlatan Kacır, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerimizi Adıyaman'ımızın kalkınmasında can damarı olarak görüyoruz. Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin zarar gören işletmelerin 2023 yılı yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin ise tüm KOSGEB borçlarını sildik. Depremin hemen ardından iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla Acil Destek Kredisi başlattık. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destek ile işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağladık. Destek programımızdan Adıyaman'da 593 işletme yararlanırken yaklaşık 174 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Deprem bölgemizin imarı ve KOBİ'lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirdik. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı ile birlikte 590 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Adıyaman'da hasar durumuna ve ölçeğe göre KOBİ'lerimize 750 bin liraya varan ve 36 ay vadeli bu desteği ilk 24 ayı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunuyoruz. Bugüne kadar destek programımız kapsamında Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni finansman mekanizmalarıyla da depremden etkilenen işletmelerin yeniden yapılanma sürecinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kacır, İpekyolu Kalkınma Ajansıyla bugüne kadar kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 316 projesine 803 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

"10 yılda 115 projeye 527 milyon lira kaynak sağladık"

GAP Bölge Kalkınma İdaresiyle şehrin ekonomik büyümesine katkı vermeye, sosyal gelişme ve istihdam artışını desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Bölge kalkınma idaremizle yalnızca son 10 yılda 115 projeye 527 milyon lira kaynak sağladık. Deprem felaketi sonrasında gerek İpekyolu Kalkınma Ajansımız gerek GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle yürüttüğümüz projelerle de şehrimizin yeniden ekonomik ve sosyal toparlanmasına öncülük ediyoruz. Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı kapsamında 6 projeye 37,9 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremizle de şehrimizde özellikle tarım sektörünün yeniden ayağa kalkmasını temin edecek 6 projeye 135 milyon lira kaynak sağladık. Bugün de 2024 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından desteklenecek 8 projenin sözleşmesini imzalıyoruz. 'Gölbaşı Tabiat Parkı'nın İyileştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi', 'Nemrut Karadut Köyünde Turizm ve İstihdam Gelirlerinin Artırılması' projeleriyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrimizin zengin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz. Şehrimizin turizm altyapısını güçlendiriyoruz. 'Arıcılığın, Bağcılığın, Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması', 'Sincik Köyleri Tarımsal Sulama Rehabilitasyonu', 'Su Berekettir 2. Faz Tarımsal Sulama Rehabilitasyonu', 'Tarımının Mekanizasyon Olanaklarının Modernize Edilmesi' projeleriyle de Adıyaman'da tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılarak bölge ekonomisinin güçlenmesini hedefliyoruz. Toplam 151 milyon lira büyüklüğündeki bu projeler için GAP Bölge Kalkınma İdaremiz 138 milyon lira kaynak sağlayacak. Şehrimizin turizm ve tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu yatırımların hayata geçmesiyle 1733 kişiye istihdam sağlayacağız. Projeler kapsamında 1500'ün üzerinde vatandaşımıza ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim imkanları tanıyacağız. Bugün 8 projemizin yanında şehrimize bilim merkezi kazandırmak üzere Adıyaman Belediyemizle işbirliğine gidiyoruz. Adıyaman Bilim Merkezimiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun."

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 1 yıl boyunca bölgedeki depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını anlatan Kacır, bölgeyi, yaşanan felaketten önceki halinden daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer haline getireceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Adıyaman Valisi Osman Varol, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Hasan Maral ile diğer kurum müdürlerinin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.