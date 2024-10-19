Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 17. Giresun Tanıtım Günleri\'nde konuştu Açıklaması

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'u son 22 yılda pek çok yatırım ve hizmetle buluşturduklarını belirterek, "Son 22 yılda Giresun'umuzda 446 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 29 milyar liranın üzerinde yatırımı ve 14 binden fazla istihdamı harekete geçirdik." dedi.

Kacır, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen 17. Giresun Tanıtım Günleri'nde, İstanbul'da 500 bine yakın Giresunlunun yaşadığını, Giresunlu vatandaşların verdikleri katkılar ve gayretleriyle İstanbul'a ve yaşadıkları tüm şehirlere değer kattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sanayiden teknolojiye, kültürden turizme, her alanda asırlık hizmetleri Türkiye'ye kazandırdıklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' kılabilmek adına hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için eser ve hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltiyoruz. İşte Giresun'umuzda pek çok hayali hep birlikte gerçeğe dönüştürdük. Yıllarca beklediğimiz Doğu Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya açılan kapısı Eğribel Tüneli'ni birlikte hayata geçirdik. Giresun'umuzu dünyaya bağlayan Giresun Ordu Havalimanı'nı milletimizle, hemşehrilerimizle buluşturduk, hizmet sevdamızın yeryüzüne sığmadığını, gökyüzüne taşındığını bir kez daha ispat ettik."

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla, Giresun'u son 22 yılda hep birlikte pek çok yatırım ve hizmetle buluşturduklarını ifade etti.

Giresun'a yapılan hizmetlere ilişkin Kacır, şunları söyledi:

"Son 22 yılda Giresun'umuzda 446 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 29 milyar liranın üzerinde yatırımı ve 14 binden fazla istihdamı harekete geçirdik. Şehrimizde 22 yıl önce bir tek Organize Sanayi Bölge'miz (OSB) vardı. Şimdi Giresun'umuzun 4 OSB'si var, beşincisini de inşallah Şebinkarahisar'ımızda hep birlikte kuracağız. Şehrimizde ekonominin öncüsü olan KOBİ'lerimizin her daim yanında olduk. 22 yıl öncesine kadar KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı iki elin parmağını geçmiyordu Giresun'da. Oysa KOSGEB 1990'da kurulmuş bir müessese, 2002'den bugüne Giresun'umuzda 7 binden fazla KOBİ'ye 740 milyon lira KOSGEB desteği verdik.

Kalkınma Ajansı'mız ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdare'miz ile şehrimizin yerel dinamiklerini harekete geçirdik, kalkınmasını hızlandırdık. Bugüne dek Kalkınma Ajansı'mız eliyle 166 projeye 233 milyon lira destek olduk. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdare'miz eliyle, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, kamu kurumlarımızın 155 projesine 1 milyar 400 milyon lira katkı sağladık. Önümüzdeki dönemde Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji'miz kapsamında, Giresun'da ekonomiyi canlandıracak sanayi, üretim, istihdam, turizm ve sosyal donatı alanlarıyla pek çok vizyon projeyi birlikte inşa edeceğiz."

Bakan Kacır, Giresun'un katma değerli üretimini, istihdamını, iktisadi kalkınmasını daha da hızlandıracak, yeni turizm yatırımlarını ve imalat sanayi tesislerini şehre kazandıracaklarını ifade etti.

" Giresun Adası'nı turizme kazandıracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şehrin turizm potansiyelini daha da yükseltecek, yaz-kış tercih edilmesine katkı sağlayacak projeleri de hayata geçireceklerini dile getirdi.

Giresun Adası'nı turizme kazandıracaklarını bildiren Kacır, "Cennet Vadisi ve Şah Yolu Kültür Rotası Proje'miz ile Karadeniz Sahil Yolu ve Giresun Alucra ilçemiz arasında, Şah Yolu güzergahı üzerinde bulunan tarihi eserleri, köprüleri, çeşmeleri, kiliseleri, çok sayıda tarihi köy evini renove edeceğiz. 20 evi konaklama tesisine dönüştüreceğiz ve bu rotanın merkezinde de Çakrak köyümüz yer alacak. Yine Dereli Kış Turizm Merkezi ile bölgeye kayak pistleri inşa edeceğiz ve bu pistlerden dönüş için de bir kilometre uzunluğunda ve saatte 1500 kişi taşıyabilecek telesiyej ve kayak eğitim merkezini Giresun'umuza kazandıracağız." diye konuştu.

Kacır, Alucra'da da sağlık turizmi hizmeti sunacak yeni bir tesisi gelecek dönemde Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla hayata geçireceklerini belirterek şunları ifade etti:

"Göksu Beyazdan Maviye Yolculuk Projesi ile travertenleriyle Mavi Göl arasında Aksu Nehri kıyısında doğa ve macera turizmine hizmet edecek yeni aktiviteleri hayata geçireceğiz. Giresun'umuza Mesleki Eğitim ve İnovasyon Merkezi kuracak, teknik eğitimi yüksek bir donanımla Giresunlu genç kardeşlerimize sunacak ve şehrimizde nitelikli iş gücünü inşallah destekleyeceğiz. Ünü sınırlarımızı aşan fındığımızın yeni projelerle önümüzdeki dönemde daha katma değerli üretimine yönelik adımlar atacağız.

Bunun için bir Fındık İşleme Sanayi AR-GE ve Verimlilik Merkezi'ni inşallah fındığın başkenti Giresun'da kuracağız. Yine şehrimize kazandıracağımız Giresun Fındık Müzesi ve Tema Park ile üretim atölyelerinden, sergi alanlarına vatandaşlarımıza yeni bir hizmet alanı hediye edeceğiz. Şebinkarahisar'ımızın önemli bir değeri olan Ara Güler adına bir kültür merkezini ve inşallah yine bir gençlik merkezini Şebinkarahisar'ımıza kazandıracağız. Giresun Fındık Çarşısı Proje'mizde inşallah fındığı hem üreticilerinin hem pazarlayıcılarının kümelenmesini sağlayacak ve markalaşmasına katkı sunacağız."

"Dört yanı ateş çemberine dönmüş coğrafyada 'tam bağımsızlık' mayasından taviz vermiyoruz"

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 şehrin hiçbirini geride bırakmadan topyekun kalkınma anlayışıyla gayretlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Dört bir yanı adeta ateş çemberine dönüşmüş bir coğrafyada Cumhuriyet'in kuruluşundaki "tam bağımsızlık" mayasından taviz vermeden büyük bir mücadelenin içinde olduklarını söyleyen Kacır, "Bu mücadelenin güçlü şekilde devam edebilmesi bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize bağlı. Bu mücadelenin başarıya erişmesi, bugünün dünyasında sanayide, teknolojide daha kuvvetli olmamıza bağlı. Az önce kıymetli hatiplerimiz Giresunluların kahramanlıklarını anlattılar. Bizim insanımız vatanseverdir, devletine, bayrağına, milletine sıkıca bağlıdır. Ülkesinin bağımsızlığından, birliğinden, bütünlüğünden asla taviz vermez." dedi.

Kacır, Giresun'un insanlarına ve özellikle de gençlerine çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bizim genç kardeşlerimizin heyecanına, azmine, gayretine, alın terine, akıl terine ihtiyacımız var. Giresunluların kahramanlıklarını Milli Teknoloji Hamlesi'nde 'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğunda ortaya koyacaklarından asla şüphe duymuyorum. Bizler biliyoruz ki Türk gençliğinin önü açıldığında, TEKNOFEST kuşağının yanında olduğumuzda bu milletin öz evlatları, alın teriyle, akıl teriyle, Bayraktar'larla, AKINCI'larla, AKSUNGUR'larla, HÜRKUŞ'larla, HÜRJET'lerle, ATAK'larla, GÖKBEY'lerle, KAAN'lar KIZILELMA'larla Türk'ün imzasını gökyüzüne attılar. En çok da eğitim alanında, en çok da gençlik çalışmalarında, arzu ediyorum, ümit ediyorum ki hep birlikte olalım, Giresunlu gençlerimizin bu yolculuğa güçlü şekilde dahil olması için Milli Teknoloji Hamle'sinin öncüleri arasında daha güçlü şekilde yer almaları için hep birlikte gayret gösterelim."

Kacır, konuşmasının ardından stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.