Şeftali, tarlada geçen yılın yarı fiyatına düşmesine rağmen markette fahiş fiyata satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şeftali, tarlada geçen yılın yarı fiyatına düşmesine rağmen markette fahiş fiyata satılıyor

18.08.2022 12:01

Mersin'de şeftalinin kilogramı tarlada 2 lira 30 kuruştan satılırken, üreticiler geçen yıl 4 TL'den sattıkları ürünlerinin düşük fiyata gitmesine anlam vermediklerini belirtti. Üretici Mehmet Altıntaş, marketlere "Biz ucuz satıyorsak, vatandaş da ucuza yesin" diye çağrısını yaptı. Oysa marketler şeftalinin kilosunu 13-14 lira bandında tüketiciye sunuyor.

Türkiye'nin özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de son haftalarda yoğun olarak şeftali hasadı yapılıyor. İlk ürünlerin çıktığında üreticisini sevindiren şeftali ise hasadın yoğun olarak yapıldığı bugünlerde üzüyor. Üreticinin bin bir emekle yetiştirdiği şeftaliyi tüccarlar 2 lira 30 kuruştan tarladan almaya başladı. Geçen yıl 4 TL'den giden şeftalinin bu yıl artan enflasyona rağmen 2 lira 30 kuruşa alınmasına üzülen üreticiler, en azından marketlerde de tüketiciye 10-15 TL yerine 5-6 TL'ye satılmasını istedi.

Makas gittikçe açılıyor! Tarladan geçen yılın yarı fiyatına çıkan şeftali, markette 6'ya katlanıyor

"BAHÇEDE BİZDEN ÇIKIŞI 2.30 TL"

Erdemli ilçesi Sıraç Mahallesinde iki ayrı bahçesinde şeftali üreten Mehmet Altıntaş, "Sabah erkenden 5 gibi bahçeye giriyoruz, hasadımızı yapıyoruz. Şu anda bahçede bizden çıkışı 2.30 TL, yani 2 lira 30 kuruş. Marketlere gidiyorum 10, 15, 20, 25. Biz ucuz çıkardık 2 TL 30 kuruştan veriyoruz, tüketiciler marketlerden, manavlardan, pazardan 10 liradan başlıyor 25 liraya kadar pahalı alıyor" dedi.

Makas gittikçe açılıyor! Tarladan geçen yılın yarı fiyatına çıkan şeftali, markette 6'ya katlanıyor

"5 LİRA KAZANAĞINIZA, 1 LİRA KAZANIN"

Tüketicilerin neden pahalı yediğine anlam veremediğine değinen Altıntaş, "Şimdi bizden 2 liraya çıktığına göre 5-6 lira bilemedin 7 lira, 8 lira arasında yemesi gerekiyor. Çünkü 2-3 tane el değiştirdiği için o maliyet o kadar bulması lazım ama 20 lira 25 lira gerçekten de çok fahiş fiyat. Bu sene biraz bereketli meyvelerimiz, ama fiyat olmadığı için yine zarardayız. Çünkü girdilerimiz arttı. Geçen sene biz 4 TL'ye vermiştik bu şeftaliyi, bu sene 2 lira 30 kuruş. Madem ki biz 2 lira 30 kuruşa veriyoruz bu meyveyi, marketlere çağrım, manavlara çağrım neden tüketiciye 5 liraya, 6 liraya vermiyorsunuz. Çok kazanacağınıza biraz az kazanın. 5 lira kazanacağınıza 1 lira kazanın. Biz zaten zarardayız, ama vatandaş, tüketici ucuz yesin. Bizden ucuza çıktığına göre onlar da ucuz yesin" diye konuştu.

Makas gittikçe açılıyor! Tarladan geçen yılın yarı fiyatına çıkan şeftali, markette 6'ya katlanıyor

"ÖZENLE, ÇOK TİTİZ TOPLAMAK LAZIM"

Sabahın 5'inde iş başı yaptıklarını aktaran işçi çavuşlarından Vedat Aydan, "Tabii sıcağın altında, tüyü çok birde, olgunlaşmış malı topluyoruz, arabamız da zor doluyor, saat 4'e kadar çalışıyoruz. Özenle çok titiz toplamak lazım. Titiz toplamasan ürün yumuşar, parmak izi çok olur" diye bilgi verdi. Bahçede şeftali toplayan işçiler de yoğun bir mesai harcadıklarını sabah 5'ten öğleden sonra 3-4'e kadar mesai yaptıklarını aktardı.

Makas gittikçe açılıyor! Tarladan geçen yılın yarı fiyatına çıkan şeftali, markette 6'ya katlanıyor
Makas gittikçe açılıyor! Tarladan geçen yılın yarı fiyatına çıkan şeftali, markette 6'ya katlanıyor
YORUMLAR
500
Lime cinsi limonda hasat başladı: Kilosu 50 lira Lime cinsi limonda hasat başladı: Kilosu 50 lira Lime cinsi limonda hasat başladı: Kilosu 50 lira Lime cinsi limonda hasat başladı: Kilosu 50 lira
Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeftali, tarlada geçen yılın yarı fiyatına düşmesine rağmen markette fahiş fiyata satılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:56 ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak
13:50 Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış
13:40 Ülke TV spikerinin Tarım Kredi marketlerindeki indirimi sunma şekli olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 15:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şeftali, tarlada geçen yılın yarı fiyatına düşmesine rağmen markette fahiş fiyata satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement