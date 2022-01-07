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Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Son Dakika

Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

07.01.2022 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 102 kilometrelik Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattının açılışını gerçekleştirecek. YHT ile Konya ile Karaman arasındaki 1 saat 15 dakikalık seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, yarın Karaman'da Aktekki Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

ERDOĞAN MAKİNİST KOLTUĞUNA OTURACAK

Hava yoluyla Konya'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Garı'na gelip, YHT ile Karaman'a geçecek. Erdoğan'ın, test sürüşü kapsamında yapılacak seyahatte YHT'nin makinist koltuğuna oturması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konferans salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

102 kilometrelik Konya-Karaman YHT hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. YHT ile 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karaman, Yht, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Son Dakika
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