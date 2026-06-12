Sigorta İzmir\'de dijitalleşme ve yapay zeka masaya yatırıldı

Sigorta İzmir'de bir araya gelen sektörün önde gelen temsilcileri, dijitalleşmeden yapay zekaya kadar pek çok başlıkta sigortacılığın geleceğini masaya yatırdı.

Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi, 11 Haziran 2026 tarihinde Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 13 Haziran'a kadar devam edecek organizasyon; sigorta şirketlerinden eksperlere, acentelerden brokerlere, asistans firmalarından kamu kurumlarına kadar sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor. Üç güne yayılan panel ve oturumlarda, sigortacılık sektörünün gündemi ve geleceğine yön verecek başlıklar ele alınıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde düzenlenen fuar; sektörün köklü kurumları tarafından destekleniyor. Organizasyona, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tam destek veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuarın etkinlik partnerliğini ise IUC Events üstleniyor.

Sigorta İzmir kapsamında düzenlenen ilk panelde, sigortacılık sektörünün güncel dinamikleri ve geleceğe yönelik stratejik yol haritası, "Sigortacılık Sektörü, Gündemdeki Konular ve Gelecek Stratejileri" başlığı altında ele alındı. Sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren panel, sigortacılığın dönüşüm sürecine ışık tutarken kamu, özel sektör ve meslek örgütleri arasındaki iş birliğinin önemini de ortaya koydu. Panele; TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, SEDDK Başkan Yardımcısı Vekili Ali Burak Kurtulan, TSB Başkanı Ahmet Yaşar, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise gazeteci Birant Yıldız gerçekleştirdi.

"İzmir, sigorta sektörü için stratejik bir merkez konumunda"

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Sigorta İzmir Fuarı gibi organizasyonları son derece değerli buluyorum. İzmir, güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ticaret hacmiyle sigorta sektörü açısından stratejik bir merkez konumunda. Bu tür fuarlar, sanayi ile sigortacılık arasındaki bağı güçlendirirken aynı zamanda sektörün mevcut sorunlarını ve çözüm alanlarını birlikte değerlendirme imkanı sunuyor" dedi.

Yorgancılar, risk sigortalarında özellikle kimya, ahşap ve plastik gibi risk seviyesi yüksek sektörlerde teminat sağlamak zaman zaman daha zor olabildiğini belirterek, "Sanayiciler olarak, üretim sürekliliğini sağlamak adına varlıklarımızı her geçen gün daha fazla sigorta güvencesi altına alıyoruz. Bu noktada sigortacılık faaliyetlerinin, alanında uzman kişiler tarafından yürütülmesi büyük önem taşıyor. İzmir'in üretim gücü ve sanayi çeşitliliği dikkate alındığında, sigorta sektörünün bu şehirde daha da gelişeceğine inanıyorum. Sigorta İzmir Fuarı'nın da bu gelişime katkı sağlayan önemli bir platform olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi

SEDDK Başkan Yardımcısı Vekili Ali Burak Kurtulan ise katılım sigortacılığı ve emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemelere işaret ederek, "Bu alanda yapılacak yapısal değişikliklerle birlikte yeni yatırım fırsatlarının da önünü açmayı hedefliyoruz. İstanbul Finans Merkezi, bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri olacak. Denetleyici ve düzenleyici kurumlar ile sektör paydaşlarının uyum içinde çalışması son derece kritik. Vatandaşın sigorta sistemine duyduğu güvenin artırılması için şirketlerimize önemli sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.

Sigorta oranının azlığına dikkat çekti

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye'de sigorta penetrasyonunun artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Konut sigortasında Türkiye'de önemli bir potansiyel bulunuyor. Elektrik aboneliği olan konutların yaklaşık yüzde 43'ü aktif durumda olmasına rağmen sigortalılık oranı yüzde 25 seviyelerinde kalıyor. Bu verilerin sağlıklı paylaşımı ve analiz edilmesi büyük önem taşıyor. Benzer şekilde KOBİ'lerde de sigortalılık oranı yüzde 20 seviyelerinde. Sektör olarak hem eksiklerimizi doğru tespit etmeli hem de bu açıkları kapatmak için gerekli adımları atmalıyız" dedi. Yaşar, "Sigorta bilincinin artırılması yalnızca sektörümüz için değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik dayanıklılığı açısından da temel bir unsur" şeklinde konuştu.

Acentelerin rolünü vurguladı

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ise sigorta sektöründe acentelerin rolünü vurgulayarak, "Sigorta satışlarında acentelerin daha öncelikli ve güçlü bir konuma taşınması gerekiyor. Acenteler, sektörün en önemli satış kanallarından biri. Bu yapının güçlendirilmesi hem sektörün büyümesine hem de tüm paydaşların kazanç sağlayacağı sürdürülebilir bir modelin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Acentelik sisteminin desteklenmesi, sadece satış hacmini artırmakla kalmaz; aynı zamanda sigorta bilincinin tabana yayılmasını da hızlandırır" diye konuştu.

Sigortacılıkta yapay zekanın rolü

TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem de yapay zeka teknolojilerinin sigorta sektörüne etkilerine değinerek, "Yapay zeka, sigorta sektörüne önemli katkılar sunuyor, ancak beraberinde yeni riskleri de getiriyor. Özellikle sahte hasar belgeleri ve manipüle edilmiş görseller, önemli bir risk alanı oluşturuyor. Bu riskleri yine yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileriyle minimize edebiliriz. Büyük verinin yalnızca toplanması değil, doğru şekilde karşılaştırılması ve analiz edilmesi gerekiyor. Ayrıca, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sahada yerinde incelemelerin artırılması büyük önem taşıyor. Eksperin sahadaki rolü, teknolojik araçlarla desteklenerek daha etkin hale getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Sigortacılık sektöründe dijitalleşmeyi anlattı

İlk günün anahtar konuşmacısı ise Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu oldu. Sigortacılık alanındaki akademik çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Kırkbeşoğlu, "Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşme" başlıklı sunumunda sektördeki teknolojik dönüşümü ele aldı. Dijital dönüşümün, sigortacılık sektörünün gelişiminde yeni bir dönemi temsil ettiğini belirten Kırkbeşoğlu, sigortacılığın tecrübeye dayalı uygulamalardan veri odaklı bir yapıya evrildiğini söyledi. Günümüzde büyük veri ve gelişmiş analiz yöntemleri sayesinde risklerin çok daha doğru değerlendirilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Kırkbeşoğlu, yaş, cinsiyet, meslek, ikamet edilen bölge ve araç özellikleri gibi çok sayıda parametrenin aynı anda analiz edilerek daha hassas fiyatlama yapılabildiğini aktardı. - İZMİR